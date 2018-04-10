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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 12:25
Додано: Сер 02 тра, 2018 12:38
Додано: Сер 02 тра, 2018 13:17
Re: кому-то
Додано: Сер 02 тра, 2018 13:38
ну во-первых еще это не приняли окончательно и не факт, что примут.
А во-вторых, россиянам надо будет также платить эти 7 евро, плюс к визе. Может хоть это тут успокоит многих))
Додано: Сер 02 тра, 2018 13:51
Re: За в'їзд до Євросоюзу доведеться платити
Про можливість такого платежу і анкети я вже давно читав, ще навіть безвізу Україні не дали. ЄС хоче отримати попередні дані про людей, які будуть намагатись в'їхати до них, і відразу відсіяти неадекватів, щоб не витрачати ні їхній час, ні час прикордонників. Через це контроль безпосередньо на кордоні буде займати менше часу, тому що прикордонники будуть знати, що базова перевірка вже відбулась.
Додано: Сер 02 тра, 2018 14:23
специальное разрешение на въезд в Шенгенскую зону для граждан стран, с которыми Евросоюз заключил договор об безвизовом режиме
Так что - нет. Там где виза.
Но нас*ать нам запаребрик, какое нам до них дело?
Для нас ведут (если, так как пока не принято) - у нас же тоже есть система такая же уже. Расширить ее и на граждан ЕС, причем с платной проверкой 7 евро.
Мне лично пофиг, но морально будет приятно и климкина с командой, на содержание ес повесим
Так справедливо.
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