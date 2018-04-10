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За в'їзд до Євросоюзу доведеться платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 тра, 2018 12:25
sequence написав:
вот челноки то с блоками сигарет и водкой обрадуются! заработок с ходки уполовинится, придется на завод идти работать!
Вы кроме заголовков что-нибудь читаете?
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sergnemo68
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Додано: Сер 02 тра, 2018 12:38
sergnemo68 написав:
..
Вы кроме заголовков что-нибудь читаете?
чукча не дочитал! Жаль, я надеялся, хоть кому-то на Закарпатье и Львовской области работать придется, не только спекулировать
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sequence
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Додано: Сер 02 тра, 2018 13:17
sequence написав:
кому-то на Закарпатье и Львовской области работать придется, не только спекулировать
Ну а навіщо ще Бог створив Шегині?)
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sal
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Додано: Сер 02 тра, 2018 13:38
ну во-первых еще это не приняли окончательно и не факт, что примут.
А во-вторых, россиянам надо будет также платить эти 7 евро, плюс к визе. Может хоть это тут успокоит многих))
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fishman
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Додано: Сер 02 тра, 2018 13:51
Про можливість такого платежу і анкети я вже давно читав, ще навіть безвізу Україні не дали. ЄС хоче отримати попередні дані про людей, які будуть намагатись в'їхати до них, і відразу відсіяти неадекватів, щоб не витрачати ні їхній час, ні час прикордонників. Через це контроль безпосередньо на кордоні буде займати менше часу, тому що прикордонники будуть знати, що базова перевірка вже відбулась.
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socioniktest
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Додано: Сер 02 тра, 2018 14:23
fishman написав:
ну во-первых еще это не приняли окончательно и не факт, что примут.
А во-вторых, россиянам надо будет также платить эти 7 евро, плюс к визе. Может хоть это тут успокоит многих))
специальное разрешение на въезд в Шенгенскую зону для граждан стран, с которыми Евросоюз заключил договор об безвизовом режиме
Так что - нет. Там где виза.
Но нас*ать нам запаребрик, какое нам до них дело?
Для нас ведут (если, так как пока не принято) - у нас же тоже есть система такая же уже. Расширить ее и на граждан ЕС, причем с платной проверкой 7 евро.
Мне лично пофиг, но морально будет приятно и климкина с командой, на содержание ес повесим
Так справедливо.
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EKO
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Додано: Сер 02 тра, 2018 14:48
EKO написав:
Так что - нет. Там где виза.
Но нас*ать нам запаребрик, какое нам до них дело?
Для нас ведут (если, так как пока не принято) - у нас же тоже есть система такая же уже. Расширить ее и на граждан ЕС, причем с платной проверкой 7 евро.
Мне лично пофиг, но морально будет приятно и климкина с командой, на содержание ес повесим
Так справедливо.
Именно поэтому у меня вопрос - у меня бизнес-виза многолетняя (манал я ваши бэзвызы), какбэ по приглашению серьезной немецкой конторы. Спрашивается, мне тоже зачем-то нужна эта волокита или это для Щаслывых обладателей быомытрычных пашпортив?
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sequence
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1
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:57
sequence написав: EKO написав:
Так что - нет. Там где виза.
Но нас*ать нам запаребрик, какое нам до них дело?
Для нас ведут (если, так как пока не принято) - у нас же тоже есть система такая же уже. Расширить ее и на граждан ЕС, причем с платной проверкой 7 евро.
Мне лично пофиг, но морально будет приятно и климкина с командой, на содержание ес повесим
Так справедливо.
Именно поэтому у меня вопрос - у меня бизнес-виза многолетняя (манал я ваши бэзвызы), какбэ по приглашению серьезной немецкой конторы. Спрашивается, мне тоже зачем-то нужна эта волокита или это для Щаслывых обладателей быомытрычных пашпортив?
Судя по твоему языку - у тебя бизнес-виза купленная в переходе. Я бы опасался с такой ездить.
А по теме - даже если примут, это вначале не будет дейстовать на автомобили и автобусы. Так что зрадофилы могут выдохнуть.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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