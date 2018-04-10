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За в'їзд до Євросоюзу
доведеться платити

За в'їзд до Євросоюзу доведеться платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:25

  sequence написав:вот челноки то с блоками сигарет и водкой обрадуются! заработок с ходки уполовинится, придется на завод идти работать!

Вы кроме заголовков что-нибудь читаете?
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:38

  sergnemo68 написав:..
Вы кроме заголовков что-нибудь читаете?

чукча не дочитал! Жаль, я надеялся, хоть кому-то на Закарпатье и Львовской области работать придется, не только спекулировать
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:17

Re: кому-то

  sequence написав:кому-то на Закарпатье и Львовской области работать придется, не только спекулировать

Ну а навіщо ще Бог створив Шегині?)
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:38

ну во-первых еще это не приняли окончательно и не факт, что примут.
А во-вторых, россиянам надо будет также платить эти 7 евро, плюс к визе. Может хоть это тут успокоит многих))
fishman
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:51

Re: За в'їзд до Євросоюзу доведеться платити

Про можливість такого платежу і анкети я вже давно читав, ще навіть безвізу Україні не дали. ЄС хоче отримати попередні дані про людей, які будуть намагатись в'їхати до них, і відразу відсіяти неадекватів, щоб не витрачати ні їхній час, ні час прикордонників. Через це контроль безпосередньо на кордоні буде займати менше часу, тому що прикордонники будуть знати, що базова перевірка вже відбулась.
socioniktest
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:23

  fishman написав:ну во-первых еще это не приняли окончательно и не факт, что примут.
А во-вторых, россиянам надо будет также платить эти 7 евро, плюс к визе. Может хоть это тут успокоит многих))

специальное разрешение на въезд в Шенгенскую зону для граждан стран, с которыми Евросоюз заключил договор об безвизовом режиме

Так что - нет. Там где виза.
Но нас*ать нам запаребрик, какое нам до них дело?
Для нас ведут (если, так как пока не принято) - у нас же тоже есть система такая же уже. Расширить ее и на граждан ЕС, причем с платной проверкой 7 евро.
Мне лично пофиг, но морально будет приятно и климкина с командой, на содержание ес повесим :mrgreen:
Так справедливо.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:48

  EKO написав:
Так что - нет. Там где виза.
Но нас*ать нам запаребрик, какое нам до них дело?
Для нас ведут (если, так как пока не принято) - у нас же тоже есть система такая же уже. Расширить ее и на граждан ЕС, причем с платной проверкой 7 евро.
Мне лично пофиг, но морально будет приятно и климкина с командой, на содержание ес повесим :mrgreen:
Так справедливо.

Именно поэтому у меня вопрос - у меня бизнес-виза многолетняя (манал я ваши бэзвызы), какбэ по приглашению серьезной немецкой конторы. Спрашивается, мне тоже зачем-то нужна эта волокита или это для Щаслывых обладателей быомытрычных пашпортив?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:57

  sequence написав:
  EKO написав:
Так что - нет. Там где виза.
Но нас*ать нам запаребрик, какое нам до них дело?
Для нас ведут (если, так как пока не принято) - у нас же тоже есть система такая же уже. Расширить ее и на граждан ЕС, причем с платной проверкой 7 евро.
Мне лично пофиг, но морально будет приятно и климкина с командой, на содержание ес повесим :mrgreen:
Так справедливо.

Именно поэтому у меня вопрос - у меня бизнес-виза многолетняя (манал я ваши бэзвызы), какбэ по приглашению серьезной немецкой конторы. Спрашивается, мне тоже зачем-то нужна эта волокита или это для Щаслывых обладателей быомытрычных пашпортив?


Судя по твоему языку - у тебя бизнес-виза купленная в переходе. Я бы опасался с такой ездить. :mrgreen:

А по теме - даже если примут, это вначале не будет дейстовать на автомобили и автобусы. Так что зрадофилы могут выдохнуть.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 18:08

  Sommer написав:А по теме - даже если примут, это вначале не будет дейстовать на автомобили и автобусы. Так что зрадофилы могут выдохнуть.

Тавишо. Какое облехчения. Хоть автомобили с автобусами скажут остаточнэ прощавай! Можно указать конкретно где это написано. Чтобы тыкать проклятых зрадофилов мурлом ихним поганым в твердые пруфы?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 18:44

  vitali_kalinin написав:
  Sommer написав:А по теме - даже если примут, это вначале не будет дейстовать на автомобили и автобусы. Так что зрадофилы могут выдохнуть.

Тавишо. Какое облехчения. Хоть автомобили с автобусами скажут остаточнэ прощавай! Можно указать конкретно где это написано. Чтобы тыкать проклятых зрадофилов мурлом ихним поганым в твердые пруфы?


Да по твоей же ссылке, милок. :mrgreen:
  vitali_kalinin написав:
  Zoy написав:Источник Комментарии)))
Послы куда??
Улыбают такие новости >.<

Тада проклятые фейкометы даже сайт ЕС хакнули!
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/25/european-travel-information-and-authorisation-system-etias-council-confirms-agreement-with-european-parliament/


Ты хоть читай материальчик, перед тем, как копируешь.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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