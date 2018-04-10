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За в'їзд до Євросоюзу доведеться платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 тра, 2018 06:41
sequence написав: sergnemo68 написав:
..
Вы кроме заголовков что-нибудь читаете?
чукча не дочитал! Жаль, я надеялся, хоть кому-то на Закарпатье и Львовской области работать придется, не только спекулировать
Работают они побольше вашего. Туризм и отельный бизнес развивается семимильными шагами на западной Украине
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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SMOKE
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