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За в'їзд до Євросоюзу
доведеться платити

За в'їзд до Євросоюзу доведеться платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 06:41

  sequence написав:
  sergnemo68 написав:..
Вы кроме заголовков что-нибудь читаете?

чукча не дочитал! Жаль, я надеялся, хоть кому-то на Закарпатье и Львовской области работать придется, не только спекулировать

Работают они побольше вашего. Туризм и отельный бизнес развивается семимильными шагами на западной Украине
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 08:31

  SMOKE написав:..Работают они побольше вашего. Туризм и отельный бизнес развивается семимильными шагами на западной Украине

та вы шо?! А чего же это мне коммерческие директора одних из крупнейших налогоплательщиков Львовской и Волынской областей жаловались, что людей на работу не заманишь, надо з/п люто повышать из-за наличия выбора у людей: работать или спекулировать? Та же фигня в прессе проскакивала про заводы по кручению давальческих проводов, вроде Борднетце, с такой помпой открытые. Что вы там про отели придумываете - вы в тех унылых отелях жили когда-то? Я вот зимой в так называемом 4х звездном во Львове остановился, плевался долго потом. В том числе от запахов в помещении.. Откуда там приток туристов сверх привычного? Те кто ездил, те и ездят - бюджетный отдых, так себе
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 08:44

Re: За в'їзд до Євросоюзу доведеться платити

sequence написав: людей на работу не заманишь, надо з/п люто повышать из-за наличия выбора у людей

Какой ужас. У людишек выбор появился, как же так, ЗП повышать приходится.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 08:49

  Sommer написав:Ты хоть читай материальчик, перед тем, как копируешь.

Before boarding, air carriers and sea carriers will need to check whether third country nationals subject to the travel authorisation requirement are in possession of a valid travel authorisation. From three years after the entry into operations of ETIAS this obligation will also apply to international carriers transporting groups overland by coach.

Это ты из этого абзаца сделало вывод что на автомобили и автобусы это не распространяется? Да тупенькое? А про коней и поезда там тоже чото не написано. Тебя это не насторожило не?
Так вот жаль тебя расстраивать но это лишь означает что без разрешения тебя не пустят в самолет или корабль еще на Украине. А с автобуса, поезда или автомобиля тебя высадят уже на границе и не более того.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:11

  Faceless написав:
sequence написав: людей на работу не заманишь, надо з/п люто повышать из-за наличия выбора у людей

Какой ужас. У людишек выбор появился, как же так, ЗП повышать приходится.

выбор странный просто. Ладно бы на честные труды на клубнички/яблочки/мебель куда-то в Щецинек, а то в черную спекулировать, распихивая контрабас по всем щелям, делясь со всеми на таможнях. Вот вы, например, знаете, что за множество (на миллиарды) товаров с Польши НДС "там", в Польше им возвращают, а у нас чего-то не затамаживают?? Снова не угадали, товарищ, периодически чистящий мои сообщения - я за честную игру, и, как представитель "белой" компании-импортера люто раздражают ваши "работнички"
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:25

В чем смысл такого бурления ? Если примут, надо будет потратить пару минут времени и эквивалент 2 чашечек кофе с круасаном в не дорогом месте.
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:56

  sequence написав:А чего же это мне коммерческие директора одних из крупнейших налогоплательщиков Львовской и Волынской областей жаловались, что людей на работу не заманишь, надо з/п люто повышать из-за наличия выбора у людей: работать или спекулировать?

А в чём проблема?
Если керманычи могут продават украинский газ украинцам по цене "европейских хабов" - почему "пересичный" не может взять товар где дешевле и привезти его где дороже?

А по поводу заводов - вот это новость! Прикиньте, зарплату повышать надо, а то никто не будет работать.

Украина - це Европа? Так давайте зарплату как в Европе
Всё IMHO
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