За в'їзд до Євросоюзу доведеться платити

Додано: Чет 03 тра, 2018 08:31

SMOKE написав: ..Работают они побольше вашего. Туризм и отельный бизнес развивается семимильными шагами на западной Украине ..Работают они побольше вашего. Туризм и отельный бизнес развивается семимильными шагами на западной Украине

та вы шо?! А чего же это мне коммерческие директора одних из крупнейших налогоплательщиков Львовской и Волынской областей жаловались, что людей на работу не заманишь, надо з/п люто повышать из-за наличия выбора у людей: работать или спекулировать? Та же фигня в прессе проскакивала про заводы по кручению давальческих проводов, вроде Борднетце, с такой помпой открытые. Что вы там про отели придумываете - вы в тех унылых отелях жили когда-то? Я вот зимой в так называемом 4х звездном во Львове остановился, плевался долго потом. В том числе от запахов в помещении.. Откуда там приток туристов сверх привычного? Те кто ездил, те и ездят - бюджетный отдых, так себе