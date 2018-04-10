Работают они побольше вашего. Туризм и отельный бизнес развивается семимильными шагами на западной Украине
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Додано: Чет 03 тра, 2018 06:41
Работают они побольше вашего. Туризм и отельный бизнес развивается семимильными шагами на западной Украине
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Чет 03 тра, 2018 08:31
та вы шо?! А чего же это мне коммерческие директора одних из крупнейших налогоплательщиков Львовской и Волынской областей жаловались, что людей на работу не заманишь, надо з/п люто повышать из-за наличия выбора у людей: работать или спекулировать? Та же фигня в прессе проскакивала про заводы по кручению давальческих проводов, вроде Борднетце, с такой помпой открытые. Что вы там про отели придумываете - вы в тех унылых отелях жили когда-то? Я вот зимой в так называемом 4х звездном во Львове остановился, плевался долго потом. В том числе от запахов в помещении.. Откуда там приток туристов сверх привычного? Те кто ездил, те и ездят - бюджетный отдых, так себе
Додано: Чет 03 тра, 2018 08:44
Re: За в'їзд до Євросоюзу доведеться платити
Какой ужас. У людишек выбор появился, как же так, ЗП повышать приходится.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 03 тра, 2018 08:49
Before boarding, air carriers and sea carriers will need to check whether third country nationals subject to the travel authorisation requirement are in possession of a valid travel authorisation. From three years after the entry into operations of ETIAS this obligation will also apply to international carriers transporting groups overland by coach.
Это ты из этого абзаца сделало вывод что на автомобили и автобусы это не распространяется? Да тупенькое? А про коней и поезда там тоже чото не написано. Тебя это не насторожило не?
Так вот жаль тебя расстраивать но это лишь означает что без разрешения тебя не пустят в самолет или корабль еще на Украине. А с автобуса, поезда или автомобиля тебя высадят уже на границе и не более того.
Додано: Чет 03 тра, 2018 09:11
выбор странный просто. Ладно бы на честные труды на клубнички/яблочки/мебель куда-то в Щецинек, а то в черную спекулировать, распихивая контрабас по всем щелям, делясь со всеми на таможнях. Вот вы, например, знаете, что за множество (на миллиарды) товаров с Польши НДС "там", в Польше им возвращают, а у нас чего-то не затамаживают?? Снова не угадали, товарищ, периодически чистящий мои сообщения - я за честную игру, и, как представитель "белой" компании-импортера люто раздражают ваши "работнички"
Додано: Чет 03 тра, 2018 09:25
В чем смысл такого бурления ? Если примут, надо будет потратить пару минут времени и эквивалент 2 чашечек кофе с круасаном в не дорогом месте.
Додано: Чет 03 тра, 2018 09:56
А в чём проблема?
Если керманычи могут продават украинский газ украинцам по цене "европейских хабов" - почему "пересичный" не может взять товар где дешевле и привезти его где дороже?
А по поводу заводов - вот это новость! Прикиньте, зарплату повышать надо, а то никто не будет работать.
Украина - це Европа? Так давайте зарплату как в Европе
Всё IMHO
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:10
Давайте производите такие машины как в Европе, такие же лекарства, такую же одежду и обувь. Нам бы хотяб выращивание курицы без дотаций осилить
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:11
проблема в коррупции на кордоне и, как мы обсуждали в другой ветке про евро6ляхи, недоработанное годами законодательство. То, что нищий народ ищет любую доступную возможность прокормить семью, возражений у меня не вызывает. Всяко лучше, чем мигрировать - но это уже другая тема
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:14
Те, если Вас ограбят, вы воспримите это с пониманием ?
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