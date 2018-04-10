При Попрошенко и куры на заработки подались? Будут яйца нести в Европе.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 12:05
При Попрошенко и куры на заработки подались? Будут яйца нести в Европе.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 03 тра, 2018 12:14
Re: За в'їзд до Євросоюзу доведеться платити
Да не страшны мне ни автоматическая проверка, раз в 3 года, ни лишних 7 евро...
Что дествительно страшно- многочасовые очереди на пограничных переходах и упорное нежелание властей Украины строить новые и расширять существующие ПП, даже на деньги ЕС((((
Додано: Чет 03 тра, 2018 12:55
Re: За в'їзд до Євросоюзу доведеться платити
Европейская проверка в украинском стиле, проверка есть, деньги заплати, а гарантии въезда - нет.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 03 тра, 2018 13:28
Наверно "реформаторы" устроились на заработки в Европе
Всё IMHO
Додано: Чет 03 тра, 2018 14:22
Мне эти рожы сразу не понравились...
Black Jack - White Business
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