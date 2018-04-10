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За в'їзд до Євросоюзу
доведеться платити

За в'їзд до Євросоюзу доведеться платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:05

  ssnet написав:Давайте производите такие машины как в Европе, такие же лекарства, такую же одежду и обувь. Нам бы хотяб выращивание курицы без дотаций осилить :mrgreen:

При Попрошенко и куры на заработки подались? Будут яйца нести в Европе.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:14

Re: За в'їзд до Євросоюзу доведеться платити

Да не страшны мне ни автоматическая проверка, раз в 3 года, ни лишних 7 евро...
Что дествительно страшно- многочасовые очереди на пограничных переходах и упорное нежелание властей Украины строить новые и расширять существующие ПП, даже на деньги ЕС((((
Cris
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:55

Re: За в'їзд до Євросоюзу доведеться платити

Европейская проверка в украинском стиле, проверка есть, деньги заплати, а гарантии въезда - нет. :)
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 13:28

  ruvex написав:Европейская проверка в украинском стиле, проверка есть, деньги заплати, а гарантии въезда - нет. :)

Наверно "реформаторы" устроились на заработки в Европе
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:22

  Вкладчик1234 написав:Наверно "реформаторы" устроились на заработки в Европе

Мне эти рожы сразу не понравились...
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ruvex
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