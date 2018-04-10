|
|
|
За в'їзд до Євросоюзу доведеться платити
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 тра, 2018 12:05
ssnet написав:
Давайте производите такие машины как в Европе, такие же лекарства, такую же одежду и обувь. Нам бы хотяб выращивание курицы без дотаций осилить
При Попрошенко и куры на заработки подались? Будут яйца нести в Европе.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6039
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 334 раз.
- Подякували: 727 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 тра, 2018 12:14
Да не страшны мне ни автоматическая проверка, раз в 3 года, ни лишних 7 евро...
Что дествительно страшно- многочасовые очереди на пограничных переходах и упорное нежелание властей Украины строить новые и расширять существующие ПП, даже на деньги ЕС((((
-
Cris
-
-
- Повідомлень: 1037
- З нами з: 10.10.08
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 тра, 2018 12:55
Европейская проверка в украинском стиле, проверка есть, деньги заплати, а гарантии въезда - нет.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6039
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 334 раз.
- Подякували: 727 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 тра, 2018 13:28
ruvex написав:
Европейская проверка в украинском стиле, проверка есть, деньги заплати, а гарантии въезда - нет.
Наверно "реформаторы" устроились на заработки в Европе
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 5368
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3518 раз.
- Подякували: 1043 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 03 тра, 2018 14:22
Вкладчик1234 написав:
Наверно "реформаторы" устроились на заработки в Европе
Мне эти рожы сразу не понравились...
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6039
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 334 раз.
- Подякували: 727 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 тра, 2018 16:04
ruvex написав:
Европейская проверка в украинском стиле, проверка есть, деньги заплати, а гарантии въезда - нет.
Гарантий въезда и раньше не было. Окончательное решение принимает пограничник, с визой или без нее.
-
Giroi
-
-
- Повідомлень: 178
- З нами з: 03.11.15
- Подякував: 8042 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 тра, 2018 16:12
vitali_kalinin написав: Sommer написав:
Ты хоть читай материальчик, перед тем, как копируешь.
Before boarding, air carriers and sea carriers will need to check whether third country nationals subject to the travel authorisation requirement are in possession of a valid travel authorisation. From three years after the entry into operations of ETIAS this obligation will also apply to international carriers transporting groups overland by coach.
Это ты из этого абзаца сделало вывод что на автомобили и автобусы это не распространяется? Да тупенькое? А про коней и поезда там тоже чото не написано. Тебя это не насторожило не?
Так вот жаль тебя расстраивать но это лишь означает что без разрешения тебя не пустят в самолет или корабль еще на Украине. А с автобуса, поезда или автомобиля тебя высадят уже на границе и не более того.
У вас там каникулы, ольгинским в помощь понабрали школоты? Подучи английский сначала, не позорься.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 1908
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 140 раз.
- Подякували: 297 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 тра, 2018 16:13
ssnet написав:
Те, если Вас ограбят, вы воспримите это с пониманием ?
Нет, я говорю, что понимаю людей, но не понимаю государство, у которого якобы монополия на силу и ей не пользуются
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 928
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|