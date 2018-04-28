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Приватбанк списав 6 мільярдів "безнадійних" кредитів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 тра, 2018 11:43
Пропонуємо до обговорення:
Згідно зі звітністю Приватбанку, він окремо виділяє групу непрацюючих кредитів.
Дивися повний текст Приватбанк списав 6 мільярдів "безнадійних" кредитів Коломойського
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Додано: Сер 02 тра, 2018 11:43
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