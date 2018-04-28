Згідно зі звітністю Приватбанку, він окремо виділяє групу непрацюючих кредитів.
Дивися повний текст Приватбанк списав 6 мільярдів "безнадійних" кредитів Коломойського.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 11:43
Приватбанк списав 6 мільярдів "безнадійних" кредитів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Приватбанк списав 6 мільярдів "безнадійних" кредитів Коломойського.
Додано: Сер 02 тра, 2018 13:28
Любопытно было бы узнать кому именно государственный банк списал кредиты.
ЗЫ Интересно сколько стоит попасть в список "под списание"?
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