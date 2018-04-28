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Приватбанк списав 6 мільярдів
"безнадійних" кредитів...

Приватбанк списав 6 мільярдів "безнадійних" кредитів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:43

Приватбанк списав 6 мільярдів "безнадійних" кредитів...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно зі звітністю Приватбанку, він окремо виділяє групу непрацюючих кредитів.

Дивися повний текст Приватбанк списав 6 мільярдів "безнадійних" кредитів Коломойського.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:43

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yusov_andrey_zp
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:28

Любопытно было бы узнать кому именно государственный банк списал кредиты.

ЗЫ Интересно сколько стоит попасть в список "под списание"?
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Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:33

так держать, лохи брать кредиты под 25% годовых всегда найдутся...
kentavr
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:46

  kentavr написав:так держать, лохи брать кредиты под 25% годовых всегда найдутся...

Пхахах :lol:
Лохи - это от 100% годовых.

По кредиткам 60% годовых - обычное дело. А если прибавить все комиссии - то до 100% и выходит. И таких клиентов (физ. лиц) 80-90%
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 21:20

А почему это государственные администраторы скидывают с баланса государственного банка кредиты, выданные до его национализации, обладая всей мощью государственного аппарата по их эффективному коллэкшену?

Да здесь за сотню киллометров воняет договорняком!

Бывший собственник что - неустановленное лицо? Либо структура его украинских активов неизвестна?? А может заемщики неустановленные???

Бред сивой кобылы...
zРадио
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