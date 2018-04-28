Згідно зі звітністю Приватбанку, він окремо виділяє групу непрацюючих кредитів.
Дивися повний текст Приватбанк списав 6 мільярдів "безнадійних" кредитів Коломойського.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 11:43
Приватбанк списав 6 мільярдів "безнадійних" кредитів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Приватбанк списав 6 мільярдів "безнадійних" кредитів Коломойського.
Додано: Сер 02 тра, 2018 13:28
Любопытно было бы узнать кому именно государственный банк списал кредиты.
ЗЫ Интересно сколько стоит попасть в список "под списание"?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Сер 02 тра, 2018 16:46
Пхахах
Лохи - это от 100% годовых.
По кредиткам 60% годовых - обычное дело. А если прибавить все комиссии - то до 100% и выходит. И таких клиентов (физ. лиц) 80-90%
Всё IMHO
Додано: Сер 02 тра, 2018 21:20
А почему это государственные администраторы скидывают с баланса государственного банка кредиты, выданные до его национализации, обладая всей мощью государственного аппарата по их эффективному коллэкшену?
Да здесь за сотню киллометров воняет договорняком!
Бывший собственник что - неустановленное лицо? Либо структура его украинских активов неизвестна?? А может заемщики неустановленные???
Бред сивой кобылы...
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