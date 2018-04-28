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Приватбанк списав 6 мільярдів
"безнадійних" кредитів...

Приватбанк списав 6 мільярдів "безнадійних" кредитів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:43

Приватбанк списав 6 мільярдів "безнадійних" кредитів...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно зі звітністю Приватбанку, він окремо виділяє групу непрацюючих кредитів.

Дивися повний текст Приватбанк списав 6 мільярдів "безнадійних" кредитів Коломойського.
R2
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yusov_andrey_zp
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:28

Любопытно было бы узнать кому именно государственный банк списал кредиты.

ЗЫ Интересно сколько стоит попасть в список "под списание"?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:33

так держать, лохи брать кредиты под 25% годовых всегда найдутся...
kentavr
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:46

  kentavr написав:так держать, лохи брать кредиты под 25% годовых всегда найдутся...

Пхахах :lol:
Лохи - это от 100% годовых.

По кредиткам 60% годовых - обычное дело. А если прибавить все комиссии - то до 100% и выходит. И таких клиентов (физ. лиц) 80-90%
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 21:20

А почему это государственные администраторы скидывают с баланса государственного банка кредиты, выданные до его национализации, обладая всей мощью государственного аппарата по их эффективному коллэкшену?

Да здесь за сотню киллометров воняет договорняком!

Бывший собственник что - неустановленное лицо? Либо структура его украинских активов неизвестна?? А может заемщики неустановленные???

Бред сивой кобылы...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:41

  zРадио написав:А почему это государственные администраторы скидывают с баланса государственного банка кредиты, выданные до его национализации, обладая всей мощью государственного аппарата по их эффективному коллэкшену?

Да здесь за сотню киллометров воняет договорняком!

Бывший собственник что - неустановленное лицо? Либо структура его украинских активов неизвестна?? А может заемщики неустановленные???

Бред сивой кобылы...

Так справа в тому, що колишній власник вже обіцяє розказати, що його банку і не потрібно було 140 ярдів! Далі! Вже ж якраз в тютіньку прямо перед "націоналізацією" прийняли про відповідальність власників! То може немає чим Бені відповідати по своїх боргах? Та є! Ще далі! Є хто видавав ліві кредити, хто підписував дозволи на видачу? І все це робилося за відомом Дубілета. То чому хоч когось не візьмуть за матню і не пообіцяють свободу в обмін на співпрацю зі слідством в обмін на інфрмацію? От притиснили б якогось маленького клерка мовляв,ти нічого не отримав, а хтось відмивав,а тепер тобі світить 15 років чи довічне- і все!Повалився б картковий будиночок до самого Бені! :roll:
omg1612
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