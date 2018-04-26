Як уточнили в прес-службі КМДА, цього місяця будуть здійснюватись роботи з реорганізації дорожнього руху, а сам рух закриють не раніше червня.
Дивися повний текст Реконструкція Шулявського мосту: коли, де і як зміниться рух транспорту (схема).
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Додано: Сер 02 тра, 2018 12:02
Реконструкція Шулявського мосту: коли, де і як зміниться...
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Дивися повний текст Реконструкція Шулявського мосту: коли, де і як зміниться рух транспорту (схема).
Додано: Сер 02 тра, 2018 12:03
та ну на! Лейпциг перекрыли, мост на бульваре Лепсе, по Краснозвездному теперь чигирями через Росинку шнырять, на проспекте Победы вот только светофора и не хватало.. Как теперь из центра Киева на Запад то выезжать?? Вылетать что-ли??
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