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Реконструкція Шулявського мосту:
коли, де і як зміниться...

Реконструкція Шулявського мосту: коли, де і як зміниться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:02

Реконструкція Шулявського мосту: коли, де і як зміниться...

Пропонуємо до обговорення:
Як уточнили в прес-службі КМДА, цього місяця будуть здійснюватись роботи з реорганізації дорожнього руху, а сам рух закриють не раніше червня.

Дивися повний текст Реконструкція Шулявського мосту: коли, де і як зміниться рух транспорту (схема).
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:03

та ну на! Лейпциг перекрыли, мост на бульваре Лепсе, по Краснозвездному теперь чигирями через Росинку шнырять, на проспекте Победы вот только светофора и не хватало.. Как теперь из центра Киева на Запад то выезжать?? Вылетать что-ли??
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