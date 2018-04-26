Як уточнили в прес-службі КМДА, цього місяця будуть здійснюватись роботи з реорганізації дорожнього руху, а сам рух закриють не раніше червня.
Дивися повний текст Реконструкція Шулявського мосту: коли, де і як зміниться рух транспорту (схема).
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Додано: Сер 02 тра, 2018 12:02
Реконструкція Шулявського мосту: коли, де і як зміниться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Реконструкція Шулявського мосту: коли, де і як зміниться рух транспорту (схема).
Додано: Сер 02 тра, 2018 12:03
та ну на! Лейпциг перекрыли, мост на бульваре Лепсе, по Краснозвездному теперь чигирями через Росинку шнырять, на проспекте Победы вот только светофора и не хватало.. Как теперь из центра Киева на Запад то выезжать?? Вылетать что-ли??
Додано: Сер 02 тра, 2018 13:21
sequence, проспект Перемоги перекривали на реконструкцію шляхопроводу на Святошині (2016) і на Нивках (2017), плюс капітальний ремонт самої дороги. Зараз там ідеальні шляхопроводи, і на час ремонту якось люди обходилися без вильотів.
Додано: Сер 02 тра, 2018 13:54
Re: подготовка
Весной 2017 г. обещали начать ремонт в декабре 2017 г.
Додано: Сер 02 тра, 2018 14:08
Я все думал, почему именно "работы будут продолжаться около 17 месяцев"?
А потом посмотрел в календарь и все стало ясно
В аккурат, чтоб до выборов работу работать. Типа смотрите как мы для вас строительство строим в поте лиц - выберите нас.
А потом, как обычно, выборы пройдут, деньги украдут и "что то пойдет не так"
А уж как они воровать умеют - я в этом почти и не сомневаюсь. Очень наглядно это видно на отмывке бабла на инфостендах. Кто не в курсе, вот, может глянуть. Познавательно
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