RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Реконструкція Шулявського мосту:
коли, де і як зміниться...

Реконструкція Шулявського мосту: коли, де і як зміниться...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:02

Реконструкція Шулявського мосту: коли, де і як зміниться...

Пропонуємо до обговорення:
Як уточнили в прес-службі КМДА, цього місяця будуть здійснюватись роботи з реорганізації дорожнього руху, а сам рух закриють не раніше червня.

Дивися повний текст Реконструкція Шулявського мосту: коли, де і як зміниться рух транспорту (схема).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81699
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:03

та ну на! Лейпциг перекрыли, мост на бульваре Лепсе, по Краснозвездному теперь чигирями через Росинку шнырять, на проспекте Победы вот только светофора и не хватало.. Как теперь из центра Киева на Запад то выезжать?? Вылетать что-ли??
sequence
 
Повідомлень: 913
З нами з: 29.12.15
Подякував: 66 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:21

sequence, проспект Перемоги перекривали на реконструкцію шляхопроводу на Святошині (2016) і на Нивках (2017), плюс капітальний ремонт самої дороги. Зараз там ідеальні шляхопроводи, і на час ремонту якось люди обходилися без вильотів.
Sharpe
 
Повідомлень: 97
З нами з: 10.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:54

Re: подготовка

Весной 2017 г. обещали начать ремонт в декабре 2017 г.
sal
 
Повідомлень: 2287
З нами з: 25.03.16
Подякував: 316 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:08

  sal написав:Весной 2017 г. обещали начать ремонт в декабре 2017 г.


Я все думал, почему именно "работы будут продолжаться около 17 месяцев"?
А потом посмотрел в календарь и все стало ясно 8)
В аккурат, чтоб до выборов работу работать. Типа смотрите как мы для вас строительство строим в поте лиц - выберите нас.

А потом, как обычно, выборы пройдут, деньги украдут и "что то пойдет не так" :idea:

А уж как они воровать умеют - я в этом почти и не сомневаюсь. Очень наглядно это видно на отмывке бабла на инфостендах. Кто не в курсе, вот, может глянуть. Познавательно https://youtu.be/J6vP5_vVhvA
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5318
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2692 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:25

EKO
И нахрена тут этот долбодятел шарий? Тоже мне эксперт.
Dimar
 
Повідомлень: 854
З нами з: 31.08.09
Подякував: 308 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Через реконструкцію Шулявського шляхопроводу у Києві...
R2 » П'ят 27 кві, 2018 15:09
1 49
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 кві, 2018 15:09
Очкарик
Стала відома дата пуску автомобілів по Керченському мосту 1, 2
R2 » Чет 26 кві, 2018 19:25
16 1689
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 кві, 2018 14:12
synchikovd
З 1 травня на Подолі зміниться схема руху
R2 » Чет 26 кві, 2018 14:25
2 99
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 кві, 2018 16:05
KeepWarm
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.