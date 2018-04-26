Як уточнили в прес-службі КМДА, цього місяця будуть здійснюватись роботи з реорганізації дорожнього руху, а сам рух закриють не раніше червня.
Дивися повний текст Реконструкція Шулявського мосту: коли, де і як зміниться рух транспорту (схема).
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Додано: Сер 02 тра, 2018 12:02
Реконструкція Шулявського мосту: коли, де і як зміниться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Реконструкція Шулявського мосту: коли, де і як зміниться рух транспорту (схема).
Додано: Сер 02 тра, 2018 12:03
та ну на! Лейпциг перекрыли, мост на бульваре Лепсе, по Краснозвездному теперь чигирями через Росинку шнырять, на проспекте Победы вот только светофора и не хватало.. Как теперь из центра Киева на Запад то выезжать?? Вылетать что-ли??
Додано: Сер 02 тра, 2018 13:21
sequence, проспект Перемоги перекривали на реконструкцію шляхопроводу на Святошині (2016) і на Нивках (2017), плюс капітальний ремонт самої дороги. Зараз там ідеальні шляхопроводи, і на час ремонту якось люди обходилися без вильотів.
Додано: Сер 02 тра, 2018 13:54
Re: подготовка
Весной 2017 г. обещали начать ремонт в декабре 2017 г.
Додано: Сер 02 тра, 2018 14:41
полностью не перекрывали, а часть полос. И началось это еще в 2013 при Азирове, к вашему сведению, на других участках. Тут Вы с Киева, простите?? У меня претензии конкретно к толстому обстоятельству - я же конкретно написал: нет альтернатив! Развязка на Лейпциге закрыта в сторону Кольцевой, на Победы ставят светофор, а там же будет ломиться толпа с Гетьмана, которым нужно дальше, в сторону Кардач/Краснозвездного. Эта толпа, "завершающая маневр", будет перекрывать проспект раком. Если успеют к тому времени открыть круг на Лейпциге, у меня вопросы частично снимутся, останется только один - че так долго?!
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:13
sequence, не вигадуйте - шляхопровід на Нивках перекривали повністю. І ремонтували його в 2017 році влітку. А за Азірова там замість асфальту були хвилі висотою в сорок сантиметрів . А "с Кієва" - це в Мааскві так питають?
Додано: Сер 02 тра, 2018 16:17
так на Нивках не проблема снизу была проехать - некоторые и сейчас там ездят или разворачиваются. У Азирова все нормально было - асфальт при нем положенный до сих пор и лежит. Интересно, могу глянуть на каком участке ложили. Вам неясна суть вопроса - с Киева, Вы из Киева - так легче?? я - да.
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