RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дефіцит поточного рахунку
платіжного балансу в березні...

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в березні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:42

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в березні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Дивися повний текст Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в березні становив $763 млн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81698
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:42

Минус 1,7 млрд долларов торгового баланса (с услугами) за три месяца.
Причем импорт газа по настоящему ещё не начинали.
Экстраполируя получаем 7-9 млрд дефицита за 2018 год.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2041
З нами з: 26.03.16
Подякував: 100 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курс гривні до кінця поточного року може становити 29...
R2 » П'ят 20 кві, 2018 20:50
2 169
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 кві, 2018 21:37
Surfer
Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в лютому...
R2 » Вів 17 кві, 2018 10:07
2 95
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 кві, 2018 11:55
Волгарь
Держстат: інфляція в березні прискорилася
R2 » Сер 11 кві, 2018 11:14
1 66
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 кві, 2018 11:14
Vicont-UA
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.