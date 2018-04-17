Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Дивися повний текст Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в березні становив $763 млн.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 13:42
Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в березні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в березні становив $763 млн.
Додано: Сер 02 тра, 2018 13:42
Минус 1,7 млрд долларов торгового баланса (с услугами) за три месяца.
Причем импорт газа по настоящему ещё не начинали.
Экстраполируя получаем 7-9 млрд дефицита за 2018 год.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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