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Мінфін США дав інвесторам ще
місяць на продаж російських...

Мінфін США дав інвесторам ще місяць на продаж російських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:33

Мінфін США дав інвесторам ще місяць на продаж російських...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише DW.com.

Дивися повний текст Мінфін США дав інвесторам ще місяць на продаж російських активів.
R2
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По бросовым ценам скупят арабы, китайцы и дерипаски
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:53

Что такое, не могут найти продавцов на "высокодоходные акции производителей и супердержавы"?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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