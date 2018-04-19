Про це пише DW.com.
Дивися повний текст Мінфін США дав інвесторам ще місяць на продаж російських активів.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 14:33
Мінфін США дав інвесторам ще місяць на продаж російських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін США дав інвесторам ще місяць на продаж російських активів.
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:53
Что такое, не могут найти продавцов на "высокодоходные акции производителей и супердержавы"?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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