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Прем'єр пояснив, чому найближчим
часом не зросте мінімалка

Прем'єр пояснив, чому найближчим часом не зросте мінімалка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:34

Прем'єр пояснив, чому найближчим часом не зросте мінімалка

Пропонуємо до обговорення:
В Україні немає можливості підвищити мінімальну заробітну плату до 4200 грн.

Дивися повний текст Прем'єр пояснив, чому найближчим часом не зросте мінімалка.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:35

при минималке в 4200 курс будет 34
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:45

Вакансия. Реальная. З/п - 3723 - минималка. Транспортный цех завода. Погрузка и разгрузка металлоконструкций. Офиц. трудоустройство. Соцпакет. Соглашаться? :)
LEXX
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:59

  LEXX написав:Вакансия. Реальная. З/п - 3723 - минималка. Транспортный цех завода. Погрузка и разгрузка металлоконструкций. Офиц. трудоустройство. Соцпакет. Соглашаться?

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papazina
 
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