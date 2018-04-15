В Україні немає можливості підвищити мінімальну заробітну плату до 4200 грн.
Дивися повний текст Прем'єр пояснив, чому найближчим часом не зросте мінімалка.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 тра, 2018 14:34
Прем'єр пояснив, чому найближчим часом не зросте мінімалка
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прем'єр пояснив, чому найближчим часом не зросте мінімалка.
Додано: Сер 02 тра, 2018 14:35
при минималке в 4200 курс будет 34
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Сер 02 тра, 2018 14:45
Вакансия. Реальная. З/п - 3723 - минималка. Транспортный цех завода. Погрузка и разгрузка металлоконструкций. Офиц. трудоустройство. Соцпакет. Соглашаться?
Додано: Сер 02 тра, 2018 14:59
реклама
|