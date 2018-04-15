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Прем'єр пояснив, чому найближчим
часом не зросте мінімалка

Прем'єр пояснив, чому найближчим часом не зросте мінімалка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:16

  olegpm16 написав:А у агрессора на прошлой неделе подняли минималку :) Видимо санкции в помощь!

Сколько теперь за сообщение платить стали?
Vint
 
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