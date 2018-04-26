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Apple Pay почне
працювати в Україні

Apple Pay почне працювати в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:16

Apple Pay почне працювати в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова Apple Тім Кук на прес-конференції з приводу підсумкових результатів компанії.

Дивися повний текст Apple Pay почне працювати в Україні.
R2
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