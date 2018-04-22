При цьому частка експорту в країни Євросоюзу в загальному обсязі українського експорту в першому кварталі цього року склала 38,9%.
Дивися повний текст У Нацбанку порівняли обсяги торгівлі України з Євросоюзом та Росією.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 16:09
У Нацбанку порівняли обсяги торгівлі України з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацбанку порівняли обсяги торгівлі України з Євросоюзом та Росією.
Додано: Сер 02 тра, 2018 16:09
странные какие-то, сравнивают с Евросоюзом, не с какой-то конкретной страной, вроде Германии. Тогда хай сравнивают со странами б/СССР или Таможенным союзом по логике
Додано: Сер 02 тра, 2018 16:48
Сравнили - импорт из ЕС вырос на 10%, импорт из России на 30%.
Вывод: Украина стала более зависима от российского импорта.
Так?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Сер 02 тра, 2018 16:58
какая разница откуда импорт и куда экспорт? удручает торговый баланс -9 ярдов.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 19:04
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