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У Нацбанку порівняли обсяги
торгівлі України з...

У Нацбанку порівняли обсяги торгівлі України з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:09

У Нацбанку порівняли обсяги торгівлі України з...

Пропонуємо до обговорення:
При цьому частка експорту в країни Євросоюзу в загальному обсязі українського експорту в першому кварталі цього року склала 38,9%.

Дивися повний текст У Нацбанку порівняли обсяги торгівлі України з Євросоюзом та Росією.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:09

странные какие-то, сравнивают с Евросоюзом, не с какой-то конкретной страной, вроде Германии. Тогда хай сравнивают со странами б/СССР или Таможенным союзом по логике
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:48

Сравнили - импорт из ЕС вырос на 10%, импорт из России на 30%.
Вывод: Украина стала более зависима от российского импорта.
Так?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:58

какая разница откуда импорт и куда экспорт? удручает торговый баланс -9 ярдов.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 19:04

  Shram написав:Сравнили - импорт из ЕС вырос на 10%, импорт из России на 30%. Вывод: Украина стала более зависима от российского импорта. Так?

Нет. На єтот процент просто подорожало топливо на мировом рынке.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 20:40

  locustsucol написав: Нет. На єтот процент просто подорожало топливо на мировом рынке.

Странно, однако. Мы ж словацким "газовщикам" платим - должен расти импорт из ЕС, а не России.

А из 8 млн тонн потребности в год нефтепродуктов сами производим лишь 1.5 млн - из крупных НПЗ работает только Кременчуг. Остальное импортируем и тоже преимущественно не из России - Беларусь и Литва.

Так за счет чего тогда на самом деле растет российский импорт?

Про газ - это был толстый троллинг, как вы поняли, призванный доказать обман высших государственных мужей. Разумеется, что в первую очередь импорт из России растет за счет роста цены газа.

Но не только - вот данные за 2017, по которым можно судить о трендах и на 2018:

https://youcontrol.com.ua/news/import-tovariv-z-rosiyi-do-ukrayiny-zris-na-40%2C-a-eksport-%E2%80%92-na-10/

Мы на 15% стали больше импортировать из России машин, на 30% - химической продукции, и в 2 раза больше - транспорта.

Кому война, а кому мать родна? Или как это понимать?
zРадио
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