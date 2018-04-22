При цьому частка експорту в країни Євросоюзу в загальному обсязі українського експорту в першому кварталі цього року склала 38,9%.
Дивися повний текст У Нацбанку порівняли обсяги торгівлі України з Євросоюзом та Росією.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 тра, 2018 16:09
У Нацбанку порівняли обсяги торгівлі України з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацбанку порівняли обсяги торгівлі України з Євросоюзом та Росією.
Додано: Сер 02 тра, 2018 16:09
странные какие-то, сравнивают с Евросоюзом, не с какой-то конкретной страной, вроде Германии. Тогда хай сравнивают со странами б/СССР или Таможенным союзом по логике
Додано: Сер 02 тра, 2018 16:48
Сравнили - импорт из ЕС вырос на 10%, импорт из России на 30%.
Вывод: Украина стала более зависима от российского импорта.
Так?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Сер 02 тра, 2018 16:58
какая разница откуда импорт и куда экспорт? удручает торговый баланс -9 ярдов.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Сер 02 тра, 2018 19:04
Додано: Сер 02 тра, 2018 20:40
Странно, однако. Мы ж словацким "газовщикам" платим - должен расти импорт из ЕС, а не России.
А из 8 млн тонн потребности в год нефтепродуктов сами производим лишь 1.5 млн - из крупных НПЗ работает только Кременчуг. Остальное импортируем и тоже преимущественно не из России - Беларусь и Литва.
Так за счет чего тогда на самом деле растет российский импорт?
Про газ - это был толстый троллинг, как вы поняли, призванный доказать обман высших государственных мужей. Разумеется, что в первую очередь импорт из России растет за счет роста цены газа.
Но не только - вот данные за 2017, по которым можно судить о трендах и на 2018:
https://youcontrol.com.ua/news/import-tovariv-z-rosiyi-do-ukrayiny-zris-na-40%2C-a-eksport-%E2%80%92-na-10/
Мы на 15% стали больше импортировать из России машин, на 30% - химической продукции, и в 2 раза больше - транспорта.
Кому война, а кому мать родна? Или как это понимать?
Додано: Сер 02 тра, 2018 21:08
Значит дальнейшей девальвации быть. Возможно, она будет так же острочена по политическим мотивам, как и при Панде.
Как умеют обваливают гривну в начале каденции нынешние мы все отчетливо помним - найдут еще одного простофилю-камикадзе вроде Яценюка, и вуаля.
Все равно ПАПе нужно не сейчас, так ближе к выборам сливать своего винницкого корефана, чтобы было на кого экономические грехи повесить.
PS: платежное сальдо все еще умудряются сводить в плюс (как, кстати, и во времена Панды), но понятно, за счего при минусовом сальдо торговли. А как говорится, долг платежом красен...
PPS: торговое сальдо (по товарам и услугам) не минус 9 лярдов, а всего минус 7. Праздник то какой :)
https://index.minfin.com.ua/balance/
Додано: Сер 02 тра, 2018 22:30
Так у них нет единой методички. Минэкономразвития наше сравнивает экспорт-импорт в СНГ с экспортом-импортом в Азию и Африку. Что они понимают под так называемым СНГ, делая глубокомысленные выводы, известно только министерским аналитикам, в том же непонятном давно умершем СНГ было три уровня интеграции, с каким уровнем они его сравнивают.
Какой троллинг? Вы же не думаете, что Нацбанк вопреки утверждению Порошенко о том, что мы несколько лет не импортируем российский газ, вдруг самовольно и официально будет учитывать в своих данных импорт какого-то российского газа, который мы официально не импортируем.
И по газпромовским сводкам, он никакой газ в Украину не экспортирует. Чего сейчас и судятся, суд обязал Газпром 5 миллиардов кубов по определенной цене, он отказывается.
Поэтому утверждение о том, что импорт из России растет за счет роста цены газа не может иметь оснований.
Возможно, тут другая энергетическая составляющая, сильно возрос импорт из России угля антрацитовый группы, после блокады импорта угля антрацитовой группы из ОРДЛО.
реклама
|