При цьому частка експорту в країни Євросоюзу в загальному обсязі українського експорту в першому кварталі цього року склала 38,9%.
Дивися повний текст У Нацбанку порівняли обсяги торгівлі України з Євросоюзом та Росією.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 16:09
У Нацбанку порівняли обсяги торгівлі України з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацбанку порівняли обсяги торгівлі України з Євросоюзом та Росією.
Додано: Сер 02 тра, 2018 16:09
странные какие-то, сравнивают с Евросоюзом, не с какой-то конкретной страной, вроде Германии. Тогда хай сравнивают со странами б/СССР или Таможенным союзом по логике
Додано: Сер 02 тра, 2018 16:48
Сравнили - импорт из ЕС вырос на 10%, импорт из России на 30%.
Вывод: Украина стала более зависима от российского импорта.
Так?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Сер 02 тра, 2018 16:58
какая разница откуда импорт и куда экспорт? удручает торговый баланс -9 ярдов.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Сер 02 тра, 2018 19:04
Додано: Сер 02 тра, 2018 20:40
Странно, однако. Мы ж словацким "газовщикам" платим - должен расти импорт из ЕС, а не России.
А из 8 млн тонн потребности в год нефтепродуктов сами производим лишь 1.5 млн - из крупных НПЗ работает только Кременчуг. Остальное импортируем и тоже преимущественно не из России - Беларусь и Литва.
Так за счет чего тогда на самом деле растет российский импорт?
Про газ - это был толстый троллинг, как вы поняли, призванный доказать обман высших государственных мужей. Разумеется, что в первую очередь импорт из России растет за счет роста цены газа.
Но не только - вот данные за 2017, по которым можно судить о трендах и на 2018:
https://youcontrol.com.ua/news/import-tovariv-z-rosiyi-do-ukrayiny-zris-na-40%2C-a-eksport-%E2%80%92-na-10/
Мы на 15% стали больше импортировать из России машин, на 30% - химической продукции, и в 2 раза больше - транспорта.
Кому война, а кому мать родна? Или как это понимать?
Додано: Сер 02 тра, 2018 21:08
Значит дальнейшей девальвации быть. Возможно, она будет так же острочена по политическим мотивам, как и при Панде.
Как умеют обваливают гривну в начале каденции нынешние мы все отчетливо помним - найдут еще одного простофилю-камикадзе вроде Яценюка, и вуаля.
Все равно ПАПе нужно не сейчас, так ближе к выборам сливать своего винницкого корефана, чтобы было на кого экономические грехи повесить.
PS: платежное сальдо все еще умудряются сводить в плюс (как, кстати, и во времена Панды), но понятно, за счего при минусовом сальдо торговли. А как говорится, долг платежом красен...
PPS: торговое сальдо (по товарам и услугам) не минус 9 лярдов, а всего минус 7. Праздник то какой :)
https://index.minfin.com.ua/balance/
Додано: Сер 02 тра, 2018 22:30
Так у них нет единой методички. Минэкономразвития наше сравнивает экспорт-импорт в СНГ с экспортом-импортом в Азию и Африку. Что они понимают под так называемым СНГ, делая глубокомысленные выводы, известно только министерским аналитикам, в том же непонятном давно умершем СНГ было три уровня интеграции, с каким уровнем они его сравнивают.
Какой троллинг? Вы же не думаете, что Нацбанк вопреки утверждению Порошенко о том, что мы несколько лет не импортируем российский газ, вдруг самовольно и официально будет учитывать в своих данных импорт какого-то российского газа, который мы официально не импортируем.
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