У Нацбанку порівняли обсяги торгівлі України з...

Додано: Сер 02 тра, 2018 22:30

sequence написав: странные какие-то, сравнивают с Евросоюзом, не с какой-то конкретной страной, вроде Германии. Тогда хай сравнивают со странами б/СССР или Таможенным союзом по логике странные какие-то, сравнивают с Евросоюзом, не с какой-то конкретной страной, вроде Германии. Тогда хай сравнивают со странами б/СССР или Таможенным союзом по логике

zРадио написав: Про газ - это был толстый троллинг, как вы поняли, призванный доказать обман высших государственных мужей. Разумеется, что в первую очередь импорт из России растет за счет роста цены газа.

Но не только Про газ - это был толстый троллинг, как вы поняли, призванный доказать обман высших государственных мужей. Разумеется, что в первую очередь импорт из России растет за счет роста цены газа.Но не только

Так у них нет единой методички. Минэкономразвития наше сравнивает экспорт-импорт в СНГ с экспортом-импортом в Азию и Африку. Что они понимают под так называемым СНГ, делая глубокомысленные выводы, известно только министерским аналитикам, в том же непонятном давно умершем СНГ было три уровня интеграции, с каким уровнем они его сравнивают.Какой троллинг? Вы же не думаете, что Нацбанк вопреки утверждению Порошенко о том, что мы несколько лет не импортируем российский газ, вдруг самовольно и официально будет учитывать в своих данных импорт какого-то российского газа, который мы официально не импортируем.И по газпромовским сводкам, он никакой газ в Украину не экспортирует.Поэтому утверждение о том, что импорт из России растет за счет роста цены газа не может иметь оснований.Возможно, тут другая энергетическая составляющая, сильно возрос импорт из России угля антрацитовый группы, после блокады импорта угля антрацитовой группы из ОРДЛО.В ноябре Государственная фискальная служба Украины сообщила, что импорт каменного угля и антрацита в Украину за 10 месяцев вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Основным поставщиком была Россия (55,7%).