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У Нацбанку порівняли обсяги
торгівлі України з...

У Нацбанку порівняли обсяги торгівлі України з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:09

У Нацбанку порівняли обсяги торгівлі України з...

Пропонуємо до обговорення:
При цьому частка експорту в країни Євросоюзу в загальному обсязі українського експорту в першому кварталі цього року склала 38,9%.

Дивися повний текст У Нацбанку порівняли обсяги торгівлі України з Євросоюзом та Росією.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:09

странные какие-то, сравнивают с Евросоюзом, не с какой-то конкретной страной, вроде Германии. Тогда хай сравнивают со странами б/СССР или Таможенным союзом по логике
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:48

Сравнили - импорт из ЕС вырос на 10%, импорт из России на 30%.
Вывод: Украина стала более зависима от российского импорта.
Так?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:58

какая разница откуда импорт и куда экспорт? удручает торговый баланс -9 ярдов.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 19:04

  Shram написав:Сравнили - импорт из ЕС вырос на 10%, импорт из России на 30%. Вывод: Украина стала более зависима от российского импорта. Так?

Нет. На єтот процент просто подорожало топливо на мировом рынке.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 20:40

  locustsucol написав: Нет. На єтот процент просто подорожало топливо на мировом рынке.

Странно, однако. Мы ж словацким "газовщикам" платим - должен расти импорт из ЕС, а не России.

А из 8 млн тонн потребности в год нефтепродуктов сами производим лишь 1.5 млн - из крупных НПЗ работает только Кременчуг. Остальное импортируем и тоже преимущественно не из России - Беларусь и Литва.

Так за счет чего тогда на самом деле растет российский импорт?

Про газ - это был толстый троллинг, как вы поняли, призванный доказать обман высших государственных мужей. Разумеется, что в первую очередь импорт из России растет за счет роста цены газа.

Но не только - вот данные за 2017, по которым можно судить о трендах и на 2018:

https://youcontrol.com.ua/news/import-tovariv-z-rosiyi-do-ukrayiny-zris-na-40%2C-a-eksport-%E2%80%92-na-10/

Мы на 15% стали больше импортировать из России машин, на 30% - химической продукции, и в 2 раза больше - транспорта.

Кому война, а кому мать родна? Или как это понимать?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 21:08

  RomanTik написав:какая разница откуда импорт и куда экспорт? удручает торговый баланс -9 ярдов.

Значит дальнейшей девальвации быть. Возможно, она будет так же острочена по политическим мотивам, как и при Панде.

Как умеют обваливают гривну в начале каденции нынешние мы все отчетливо помним - найдут еще одного простофилю-камикадзе вроде Яценюка, и вуаля.

Все равно ПАПе нужно не сейчас, так ближе к выборам сливать своего винницкого корефана, чтобы было на кого экономические грехи повесить.

PS: платежное сальдо все еще умудряются сводить в плюс (как, кстати, и во времена Панды), но понятно, за счего при минусовом сальдо торговли. А как говорится, долг платежом красен...

PPS: торговое сальдо (по товарам и услугам) не минус 9 лярдов, а всего минус 7. Праздник то какой :)

https://index.minfin.com.ua/balance/
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 22:30

  sequence написав:странные какие-то, сравнивают с Евросоюзом, не с какой-то конкретной страной, вроде Германии. Тогда хай сравнивают со странами б/СССР или Таможенным союзом по логике


Так у них нет единой методички. Минэкономразвития наше сравнивает экспорт-импорт в СНГ с экспортом-импортом в Азию и Африку. Что они понимают под так называемым СНГ, делая глубокомысленные выводы, известно только министерским аналитикам, в том же непонятном давно умершем СНГ было три уровня интеграции, с каким уровнем они его сравнивают.

  zРадио написав:Про газ - это был толстый троллинг, как вы поняли, призванный доказать обман высших государственных мужей. Разумеется, что в первую очередь импорт из России растет за счет роста цены газа.
Но не только


Какой троллинг? Вы же не думаете, что Нацбанк вопреки утверждению Порошенко о том, что мы несколько лет не импортируем российский газ, вдруг самовольно и официально будет учитывать в своих данных импорт какого-то российского газа, который мы официально не импортируем.
И по газпромовским сводкам, он никакой газ в Украину не экспортирует.
Поэтому утверждение о том, что импорт из России растет за счет роста цены газа не может иметь оснований.

Возможно, тут другая энергетическая составляющая, сильно возрос импорт из России угля антрацитовый группы, после блокады импорта угля антрацитовой группы из ОРДЛО.
В ноябре Государственная фискальная служба Украины сообщила, что импорт каменного угля и антрацита в Украину за 10 месяцев вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Основным поставщиком была Россия (55,7%).
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 05:05

  zРадио написав:на 30% - химической продукции
- представьте, цены на химию зависят от цен на газ, как и метал и т.д. :-) просто коррелация. Ну и к сведению, в 2011 году экспорт в россию составил $19,82 млрд, а импорт – $29,13 млрд

  zРадио написав:Мы на 15% стали больше импортировать из России машин
- о боги, на 100млн$ :-) ? это же не авто а машины и оборудование, как бы банально девальвация + зависимость бизнеса ввиду поддержки производственных линий из-за истории отношений между странами.

там 50% импорта с ростом с 2 до 3.5млрд$ это минеральные продукты, все остальное не существенно в абсолютных цифрах. Опять же, все это из-за роста цен на сырье а не налаживанием экономических связей как вы пытаетесь это изложить.
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