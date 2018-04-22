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У Нацбанку порівняли обсяги
торгівлі України з...

У Нацбанку порівняли обсяги торгівлі України з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:09

У Нацбанку порівняли обсяги торгівлі України з...

Пропонуємо до обговорення:
При цьому частка експорту в країни Євросоюзу в загальному обсязі українського експорту в першому кварталі цього року склала 38,9%.

Дивися повний текст У Нацбанку порівняли обсяги торгівлі України з Євросоюзом та Росією.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:09

странные какие-то, сравнивают с Евросоюзом, не с какой-то конкретной страной, вроде Германии. Тогда хай сравнивают со странами б/СССР или Таможенным союзом по логике
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:48

Сравнили - импорт из ЕС вырос на 10%, импорт из России на 30%.
Вывод: Украина стала более зависима от российского импорта.
Так?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:58

какая разница откуда импорт и куда экспорт? удручает торговый баланс -9 ярдов.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 19:04

  Shram написав:Сравнили - импорт из ЕС вырос на 10%, импорт из России на 30%. Вывод: Украина стала более зависима от российского импорта. Так?

Нет. На єтот процент просто подорожало топливо на мировом рынке.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 20:40

  locustsucol написав: Нет. На єтот процент просто подорожало топливо на мировом рынке.

Странно, однако. Мы ж словацким "газовщикам" платим - должен расти импорт из ЕС, а не России.

А из 8 млн тонн потребности в год нефтепродуктов сами производим лишь 1.5 млн - из крупных НПЗ работает только Кременчуг. Остальное импортируем и тоже преимущественно не из России - Беларусь и Литва.

Так за счет чего тогда на самом деле растет российский импорт?

Про газ - это был толстый троллинг, как вы поняли, призванный доказать обман высших государственных мужей. Разумеется, что в первую очередь импорт из России растет за счет роста цены газа.

Но не только - вот данные за 2017, по которым можно судить о трендах и на 2018:

https://youcontrol.com.ua/news/import-tovariv-z-rosiyi-do-ukrayiny-zris-na-40%2C-a-eksport-%E2%80%92-na-10/

Мы на 15% стали больше импортировать из России машин, на 30% - химической продукции, и в 2 раза больше - транспорта.

Кому война, а кому мать родна? Или как это понимать?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 21:08

  RomanTik написав:какая разница откуда импорт и куда экспорт? удручает торговый баланс -9 ярдов.

Значит дальнейшей девальвации быть. Возможно, она будет так же острочена по политическим мотивам, как и при Панде.

Как умеют обваливают гривну в начале каденции нынешние мы все отчетливо помним - найдут еще одного простофилю-камикадзе вроде Яценюка, и вуаля.

Все равно ПАПе нужно не сейчас, так ближе к выборам сливать своего винницкого корефана, чтобы было на кого экономические грехи повесить.

PS: платежное сальдо все еще умудряются сводить в плюс (как, кстати, и во времена Панды), но понятно, за счего при минусовом сальдо торговли. А как говорится, долг платежом красен...

PPS: торговое сальдо (по товарам и услугам) не минус 9 лярдов, а всего минус 7. Праздник то какой :)

https://index.minfin.com.ua/balance/
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 22:30

  sequence написав:странные какие-то, сравнивают с Евросоюзом, не с какой-то конкретной страной, вроде Германии. Тогда хай сравнивают со странами б/СССР или Таможенным союзом по логике


Так у них нет единой методички. Минэкономразвития наше сравнивает экспорт-импорт в СНГ с экспортом-импортом в Азию и Африку. Что они понимают под так называемым СНГ, делая глубокомысленные выводы, известно только министерским аналитикам, в том же непонятном давно умершем СНГ было три уровня интеграции, с каким уровнем они его сравнивают.

  zРадио написав:Про газ - это был толстый троллинг, как вы поняли, призванный доказать обман высших государственных мужей. Разумеется, что в первую очередь импорт из России растет за счет роста цены газа.
Но не только


Возможно, тут другая энергетическая составляющая, сильно возрос импорт из России угля антрацитовый группы, после блокады импорта угля антрацитовой группы из ОРДЛО.
В ноябре Государственная фискальная служба Украины сообщила, что импорт каменного угля и антрацита в Украину за 10 месяцев вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Основным поставщиком была Россия (55,7%).
Востаннє редагувалось freeze в Чет 03 тра, 2018 07:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 05:05

  zРадио написав:на 30% - химической продукции
- представьте, цены на химию зависят от цен на газ, как и метал и т.д. :-) просто коррелация. Ну и к сведению, в 2011 году экспорт в россию составил $19,82 млрд, а импорт – $29,13 млрд

  zРадио написав:Мы на 15% стали больше импортировать из России машин
- о боги, на 100млн$ :-) ? это же не авто а машины и оборудование, как бы банально девальвация + зависимость бизнеса ввиду поддержки производственных линий из-за истории отношений между странами.

там 50% импорта с ростом с 2 до 3.5млрд$ это минеральные продукты, все остальное не существенно в абсолютных цифрах. Опять же, все это из-за роста цен на сырье а не налаживанием экономических связей как вы пытаетесь это изложить.
dotster
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:32

  dotster написав:
  zРадио написав:на 30% - химической продукции
- представьте, цены на химию зависят от цен на газ, как и метал и т.д. :-) просто коррелация. Ну и к сведению, в 2011 году экспорт в россию составил $19,82 млрд, а импорт – $29,13 млрд

  zРадио написав:Мы на 15% стали больше импортировать из России машин
- о боги, на 100млн$ :-) ? это же не авто а машины и оборудование, как бы банально девальвация + зависимость бизнеса ввиду поддержки производственных линий из-за истории отношений между странами.

там 50% импорта с ростом с 2 до 3.5млрд$ это минеральные продукты, все остальное не существенно в абсолютных цифрах. Опять же, все это из-за роста цен на сырье а не налаживанием экономических связей как вы пытаетесь это изложить.


Начнем с того, что в Украине 6 крупшейних азотных заводов, мощностей которых хватает не только на потребности внутреннего рынка, но и экспорт. И при умелом управлении не было бы вообще никакой потребности импортировать удобрения, тем более из страны-агрессора.

Но что мы видим - ОПЗ стал. В очередной раз. Чтобы сбить цену и прихватизировать - смотрите соседнюю ветку.

А 100 млн долларов - это так, пустяки, курам на смех. А не хотите пересчитать в патроны? Как любит делать Президент и Премьер, рассуждая о российском бизнесе в Украине? Тем более, что все мы знаем - импорт автотранспорта из России сегодня невозможен, поэтому вы правильно сказали - это их собственная продукция, а не реэкспорт, соответственно, это производство обложено и НДС, и налогом на прибыль, и многими другими поборами, идущими в бюджет РФ.

Не кажется ли вам, что гибридная война ведется с двух сторон? Там на Востоке наши парни головы свои кладут за родину, а здесь в Киеве комфортно из теплых офисов и мерседесов ведут бизнес с российскими компаниями, в том числе государственными?
zРадио
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