У Нацбанку порівняли обсяги торгівлі України з...

Додано: Чет 03 тра, 2018 09:32

dotster написав: zРадио написав: на 30% - химической продукции на 30% - химической продукции - представьте, цены на химию зависят от цен на газ, как и метал и т.д. просто коррелация. Ну и к сведению, в 2011 году экспорт в россию составил $19,82 млрд, а импорт – $29,13 млрд



zРадио написав: Мы на 15% стали больше импортировать из России машин Мы на 15% стали больше импортировать из России машин - о боги, на 100млн$ ? это же не авто а машины и оборудование, как бы банально девальвация + зависимость бизнеса ввиду поддержки производственных линий из-за истории отношений между странами.



там 50% импорта с ростом с 2 до 3.5млрд$ это минеральные продукты, все остальное не существенно в абсолютных цифрах. Опять же, все это из-за роста цен на сырье а не налаживанием экономических связей как вы пытаетесь это изложить. - представьте, цены на химию зависят от цен на газ, как и метал и т.д.просто коррелация. Ну и к сведению, в 2011 году экспорт в россию составил $19,82 млрд, а импорт – $29,13 млрд- о боги, на 100млн$? это же не авто а машины и оборудование, как бы банально девальвация + зависимость бизнеса ввиду поддержки производственных линий из-за истории отношений между странами.там 50% импорта с ростом с 2 до 3.5млрд$ это минеральные продукты, все остальное не существенно в абсолютных цифрах. Опять же, все это из-за роста цен на сырье а не налаживанием экономических связей как вы пытаетесь это изложить.

Начнем с того, что в Украине 6 крупшейних азотных заводов, мощностей которых хватает не только на потребности внутреннего рынка, но и экспорт. И при умелом управлении не было бы вообще никакой потребности импортировать удобрения, тем более из страны-агрессора.Но что мы видим - ОПЗ стал. В очередной раз. Чтобы сбить цену и прихватизировать - смотрите соседнюю ветку.А 100 млн долларов - это так, пустяки, курам на смех. А не хотите пересчитать в патроны? Как любит делать Президент и Премьер, рассуждая о российском бизнесе в Украине? Тем более, что все мы знаем - импорт автотранспорта из России сегодня невозможен, поэтому вы правильно сказали - это их собственная продукция, а не реэкспорт, соответственно, это производство обложено и НДС, и налогом на прибыль, и многими другими поборами, идущими в бюджет РФ.Не кажется ли вам, что гибридная война ведется с двух сторон? Там на Востоке наши парни головы свои кладут за родину, а здесь в Киеве комфортно из теплых офисов и мерседесов ведут бизнес с российскими компаниями, в том числе государственными?