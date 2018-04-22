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У Нацбанку порівняли обсяги
торгівлі України з...

У Нацбанку порівняли обсяги торгівлі України з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:48

  zРадио написав:Начнем с того, что в Украине 6 крупшейних азотных заводов, мощностей которых хватает не только на потребности внутреннего рынка, но и экспорт. И при умелом управлении не было бы вообще никакой потребности импортировать удобрения, тем более из страны-агрессора.

Но что мы видим - ОПЗ стал. В очередной раз. Чтобы сбить цену и прихватизировать - смотрите соседнюю ветку.

А 100 млн долларов - это так, пустяки, курам на смех. А не хотите пересчитать в патроны? Как любит делать Президент и Премьер, рассуждая о российском бизнесе в Украине? Тем более, что все мы знаем - импорт автотранспорта из России сегодня невозможен, поэтому вы правильно сказали - это их собственная продукция, а не реэкспорт, соответственно, это производство обложено и НДС, и налогом на прибыль, и многими другими поборами, идущими в бюджет РФ.

Не кажется ли вам, что гибридная война ведется с двух сторон? Там на Востоке наши парни головы свои кладут за родину, а здесь в Киеве комфортно из теплых офисов и мерседесов ведут бизнес с российскими компаниями, в том числе государственными?

Основа удобрений (95%) - природный газ. И не только удобрений - например, КФ-смолы для склеивания плит фанеры, ДСП, МДФ и т.д. Работа украинских химзаводов при текущих ценах на газ нерациональна - русские удобрения производятся по внутрироссийским ценам
, которые от "хаба в Словакии" отличаются примерно вполовину. Т.е. есть только один вариант - ставим заградительные пошлины русским, подымаем раза в полтора цены на удобрения и себестоимость чуть ли не единственного перспективного экспортного товара Украины - зерна, т.е. подымаем химию - убиваем сельхоз. Что важнее, хз. Вам виднее, вы патриот.
sequence
 
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