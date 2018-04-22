У Нацбанку порівняли обсяги торгівлі України з...

zРадио написав:Начнем с того, что в Украине 6 крупшейних азотных заводов, мощностей которых хватает не только на потребности внутреннего рынка, но и экспорт. И при умелом управлении не было бы вообще никакой потребности импортировать удобрения, тем более из страны-агрессора.
Но что мы видим - ОПЗ стал. В очередной раз. Чтобы сбить цену и прихватизировать - смотрите соседнюю ветку.
А 100 млн долларов - это так, пустяки, курам на смех. А не хотите пересчитать в патроны? Как любит делать Президент и Премьер, рассуждая о российском бизнесе в Украине? Тем более, что все мы знаем - импорт автотранспорта из России сегодня невозможен, поэтому вы правильно сказали - это их собственная продукция, а не реэкспорт, соответственно, это производство обложено и НДС, и налогом на прибыль, и многими другими поборами, идущими в бюджет РФ.
Не кажется ли вам, что гибридная война ведется с двух сторон? Там на Востоке наши парни головы свои кладут за родину, а здесь в Киеве комфортно из теплых офисов и мерседесов ведут бизнес с российскими компаниями, в том числе государственными?
Основа удобрений (95%) - природный газ. И не только удобрений - например, КФ-смолы для склеивания плит фанеры, ДСП, МДФ и т.д. Работа украинских химзаводов при текущих ценах на газ нерациональна - русские удобрения производятся по внутрироссийским ценам
, которые от "хаба в Словакии" отличаются примерно вполовину. Т.е. есть только один вариант - ставим заградительные пошлины русским, подымаем раза в полтора цены на удобрения и себестоимость чуть ли не единственного перспективного экспортного товара Украины - зерна, т.е. подымаем химию - убиваем сельхоз. Что важнее, хз. Вам виднее, вы патриот.