RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Нацбанку порівняли обсяги
торгівлі України з...

У Нацбанку порівняли обсяги торгівлі України з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:48

  zРадио написав:Начнем с того, что в Украине 6 крупшейних азотных заводов, мощностей которых хватает не только на потребности внутреннего рынка, но и экспорт. И при умелом управлении не было бы вообще никакой потребности импортировать удобрения, тем более из страны-агрессора.

Но что мы видим - ОПЗ стал. В очередной раз. Чтобы сбить цену и прихватизировать - смотрите соседнюю ветку.

А 100 млн долларов - это так, пустяки, курам на смех. А не хотите пересчитать в патроны? Как любит делать Президент и Премьер, рассуждая о российском бизнесе в Украине? Тем более, что все мы знаем - импорт автотранспорта из России сегодня невозможен, поэтому вы правильно сказали - это их собственная продукция, а не реэкспорт, соответственно, это производство обложено и НДС, и налогом на прибыль, и многими другими поборами, идущими в бюджет РФ.

Не кажется ли вам, что гибридная война ведется с двух сторон? Там на Востоке наши парни головы свои кладут за родину, а здесь в Киеве комфортно из теплых офисов и мерседесов ведут бизнес с российскими компаниями, в том числе государственными?

Основа удобрений (95%) - природный газ. И не только удобрений - например, КФ-смолы для склеивания плит фанеры, ДСП, МДФ и т.д. Работа украинских химзаводов при текущих ценах на газ нерациональна - русские удобрения производятся по внутрироссийским ценам
, которые от "хаба в Словакии" отличаются примерно вполовину. Т.е. есть только один вариант - ставим заградительные пошлины русским, подымаем раза в полтора цены на удобрения и себестоимость чуть ли не единственного перспективного экспортного товара Украины - зерна, т.е. подымаем химию - убиваем сельхоз. Что важнее, хз. Вам виднее, вы патриот.
sequence
 
Повідомлень: 926
З нами з: 29.12.15
Подякував: 67 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:59

  sequence написав: Основа удобрений (95%) - природный газ. И не только удобрений - например, КФ-смолы для склеивания плит фанеры, ДСП, МДФ и т.д. Работа украинских химзаводов при текущих ценах на газ нерациональна - русские удобрения производятся по внутрироссийским ценам , которые от "хаба в Словакии" отличаются примерно вполовину. Т.е. есть только один вариант - ставим заградительные пошлины русским, подымаем раза в полтора цены на удобрения и себестоимость чуть ли не единственного перспективного экспортного товара Украины - зерна, т.е. подымаем химию - убиваем сельхоз. Что важнее, хз. Вам виднее, вы патриот.

Давайте без оскорблений - слово "патриот" сегодня звучит именно так.

Вы может не прочитали между строк - я осуждаю не покупку удобрений в России, а двойные стандарты.

Для политических рейтингов у нас Россия - враг. Для набивания карманов - по-прежнему, крупнейший торговый партнер.

Мы позволяем заработать на себе словакам с одной стороны - получая российский газ дороже, чем получали бы его напрямую. С другой стороны - российским азотным компаниям, покупая у них готовую продукцию при том, что свои заводы стоят.

Олигархи в профите - экономят на себестоимости производства с/х и банкротят ОПЗ для приобретения за бесценок.

Россия в профите - газом с нами де факто торгует, свои предпрятия по производству удобрений загружает.

А что остается рядовым украинским патриотам и непатриотам - повышение цен на импортные товары (поскольку дефицит внешней торговли не может оставаться без последствий и всегда результирует в девальвацию, сопровождаемую ростом цен на импорт), плюс рост тарифов на коммунальные услуги, для производства которых необходим газ.
И это не говоря о необходимости самим воевать и финансировать войну (с которой опять, как водится, не постесняются заработать олигархи)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 02.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:22

Товариші експерти і економісти. Хто може пояснити такий феномен, як падіння експорту після кризи(зміни курсу гривні)?
У нас були дві масштабні кризи 2008 і 2014. Кожного разу гривня сильно знецінювалась, але чомусь кожного разу експорт сильно просідав. ЧОМУ?
Я міркую так. Допустимо я виробник/експортер зерна. Нехай я експортую зерно по 100$/тонну і на внутрішній ринок продаю по 100$. І ось криза. Експортна ціна не змінюється, але внутрішня ціна падає, нехай до 50$! Логічно, адже гривня девальвує. І логічно що мені вигідніше експортувати ще більше! Тобто експорт має навпаки зростати після девальвації. Але в реальності все навпаки...
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1020
З нами з: 11.11.14
Подякував: 105 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:41

Товариші експерти і економісти. Хто може пояснити такий феномен, як падіння експорту після кризи(зміни курсу гривні)?
У нас були дві масштабні кризи 2008 і 2014. Кожного разу гривня сильно знецінювалась, але чомусь кожного разу експорт сильно просідав. ЧОМУ?
Я міркую так. Допустимо я виробник/експортер зерна. Нехай я експортую зерно по 100$/тонну і на внутрішній ринок продаю по 100$. І ось криза. Експортна ціна не змінюється, але внутрішня ціна падає, нехай до 50$! Логічно, адже гривня девальвує. І логічно що мені вигідніше експортувати ще більше! Тобто експорт має навпаки зростати після девальвації. Але в реальності все навпаки...

Для экспортных товаров внутренние и внешние цены не так сильно различаются. В Новороссийске пшеница на условиях FOB (т.е. на борту судна) стоит 210 долларов/тонна, т.е. 13000+ рублей. Так ее еще нужно доставить до порта/погрузить/затаможить+ маржа экспортера. В итоге производитель зерна вряд ли получает больше 11 000.
На проходной нижегородского мелькомбината висит объявление (видел в выходные), что пшеница 3-го класса (продовольственная)принимается по 10 200 (при транспортном плече в 50-100 км).
В общем же случае падение украинского экспорта с 68 в 12-ом до 40-ка млрд. в 17-ом в основном связано с прекращением экспорта на северо-восток. А в Европе продукция украинской промышленности не нужна.
Волгарь
 
Повідомлень: 4821
З нами з: 12.10.12
Подякував: 14 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antikkristall і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Вів 01 тра, 2018 07:54
42 3418
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 тра, 2018 08:20
freeze
У січні-лютому кількість населення України скоротилася 1, 2
R2 » Нед 22 кві, 2018 19:00
15 1184
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 тра, 2018 00:28
w1547
Відтік працездатного населення з України досяг... 1 ... 11, 12, 13
R2 » Сер 18 кві, 2018 19:29
129 11432
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 кві, 2018 17:09
phantom_systems
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2682)
03.05.2018 14:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.