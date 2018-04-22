У Нацбанку порівняли обсяги торгівлі України з...

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zРадио написав:Начнем с того, что в Украине 6 крупшейних азотных заводов, мощностей которых хватает не только на потребности внутреннего рынка, но и экспорт. И при умелом управлении не было бы вообще никакой потребности импортировать удобрения, тем более из страны-агрессора.
Но что мы видим - ОПЗ стал. В очередной раз. Чтобы сбить цену и прихватизировать - смотрите соседнюю ветку.
А 100 млн долларов - это так, пустяки, курам на смех. А не хотите пересчитать в патроны? Как любит делать Президент и Премьер, рассуждая о российском бизнесе в Украине? Тем более, что все мы знаем - импорт автотранспорта из России сегодня невозможен, поэтому вы правильно сказали - это их собственная продукция, а не реэкспорт, соответственно, это производство обложено и НДС, и налогом на прибыль, и многими другими поборами, идущими в бюджет РФ.
Не кажется ли вам, что гибридная война ведется с двух сторон? Там на Востоке наши парни головы свои кладут за родину, а здесь в Киеве комфортно из теплых офисов и мерседесов ведут бизнес с российскими компаниями, в том числе государственными?
Основа удобрений (95%) - природный газ. И не только удобрений - например, КФ-смолы для склеивания плит фанеры, ДСП, МДФ и т.д. Работа украинских химзаводов при текущих ценах на газ нерациональна - русские удобрения производятся по внутрироссийским ценам , которые от "хаба в Словакии" отличаются примерно вполовину. Т.е. есть только один вариант - ставим заградительные пошлины русским, подымаем раза в полтора цены на удобрения и себестоимость чуть ли не единственного перспективного экспортного товара Украины - зерна, т.е. подымаем химию - убиваем сельхоз. Что важнее, хз. Вам виднее, вы патриот.
sequence написав: Основа удобрений (95%) - природный газ. И не только удобрений - например, КФ-смолы для склеивания плит фанеры, ДСП, МДФ и т.д. Работа украинских химзаводов при текущих ценах на газ нерациональна - русские удобрения производятся по внутрироссийским ценам , которые от "хаба в Словакии" отличаются примерно вполовину. Т.е. есть только один вариант - ставим заградительные пошлины русским, подымаем раза в полтора цены на удобрения и себестоимость чуть ли не единственного перспективного экспортного товара Украины - зерна, т.е. подымаем химию - убиваем сельхоз. Что важнее, хз. Вам виднее, вы патриот.
Давайте без оскорблений - слово "патриот" сегодня звучит именно так.
Вы может не прочитали между строк - я осуждаю не покупку удобрений в России, а двойные стандарты.
Для политических рейтингов у нас Россия - враг. Для набивания карманов - по-прежнему, крупнейший торговый партнер.
Мы позволяем заработать на себе словакам с одной стороны - получая российский газ дороже, чем получали бы его напрямую. С другой стороны - российским азотным компаниям, покупая у них готовую продукцию при том, что свои заводы стоят.
Олигархи в профите - экономят на себестоимости производства с/х и банкротят ОПЗ для приобретения за бесценок.
Россия в профите - газом с нами де факто торгует, свои предпрятия по производству удобрений загружает.
А что остается рядовым украинским патриотам и непатриотам - повышение цен на импортные товары (поскольку дефицит внешней торговли не может оставаться без последствий и всегда результирует в девальвацию, сопровождаемую ростом цен на импорт), плюс рост тарифов на коммунальные услуги, для производства которых необходим газ. И это не говоря о необходимости самим воевать и финансировать войну (с которой опять, как водится, не постесняются заработать олигархи)
Товариші експерти і економісти. Хто може пояснити такий феномен, як падіння експорту після кризи(зміни курсу гривні)? У нас були дві масштабні кризи 2008 і 2014. Кожного разу гривня сильно знецінювалась, але чомусь кожного разу експорт сильно просідав. ЧОМУ? Я міркую так. Допустимо я виробник/експортер зерна. Нехай я експортую зерно по 100$/тонну і на внутрішній ринок продаю по 100$. І ось криза. Експортна ціна не змінюється, але внутрішня ціна падає, нехай до 50$! Логічно, адже гривня девальвує. І логічно що мені вигідніше експортувати ще більше! Тобто експорт має навпаки зростати після девальвації. Але в реальності все навпаки...
Товариші експерти і економісти. Хто може пояснити такий феномен, як падіння експорту після кризи(зміни курсу гривні)? У нас були дві масштабні кризи 2008 і 2014. Кожного разу гривня сильно знецінювалась, але чомусь кожного разу експорт сильно просідав. ЧОМУ? Я міркую так. Допустимо я виробник/експортер зерна. Нехай я експортую зерно по 100$/тонну і на внутрішній ринок продаю по 100$. І ось криза. Експортна ціна не змінюється, але внутрішня ціна падає, нехай до 50$! Логічно, адже гривня девальвує. І логічно що мені вигідніше експортувати ще більше! Тобто експорт має навпаки зростати після девальвації. Але в реальності все навпаки...
Для экспортных товаров внутренние и внешние цены не так сильно различаются. В Новороссийске пшеница на условиях FOB (т.е. на борту судна) стоит 210 долларов/тонна, т.е. 13000+ рублей. Так ее еще нужно доставить до порта/погрузить/затаможить+ маржа экспортера. В итоге производитель зерна вряд ли получает больше 11 000. На проходной нижегородского мелькомбината висит объявление (видел в выходные), что пшеница 3-го класса (продовольственная)принимается по 10 200 (при транспортном плече в 50-100 км). В общем же случае падение украинского экспорта с 68 в 12-ом до 40-ка млрд. в 17-ом в основном связано с прекращением экспорта на северо-восток. А в Европе продукция украинской промышленности не нужна.