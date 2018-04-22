У Нацбанку порівняли обсяги торгівлі України з...

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zРадио написав:Начнем с того, что в Украине 6 крупшейних азотных заводов, мощностей которых хватает не только на потребности внутреннего рынка, но и экспорт. И при умелом управлении не было бы вообще никакой потребности импортировать удобрения, тем более из страны-агрессора.
Но что мы видим - ОПЗ стал. В очередной раз. Чтобы сбить цену и прихватизировать - смотрите соседнюю ветку.
А 100 млн долларов - это так, пустяки, курам на смех. А не хотите пересчитать в патроны? Как любит делать Президент и Премьер, рассуждая о российском бизнесе в Украине? Тем более, что все мы знаем - импорт автотранспорта из России сегодня невозможен, поэтому вы правильно сказали - это их собственная продукция, а не реэкспорт, соответственно, это производство обложено и НДС, и налогом на прибыль, и многими другими поборами, идущими в бюджет РФ.
Не кажется ли вам, что гибридная война ведется с двух сторон? Там на Востоке наши парни головы свои кладут за родину, а здесь в Киеве комфортно из теплых офисов и мерседесов ведут бизнес с российскими компаниями, в том числе государственными?
Основа удобрений (95%) - природный газ. И не только удобрений - например, КФ-смолы для склеивания плит фанеры, ДСП, МДФ и т.д. Работа украинских химзаводов при текущих ценах на газ нерациональна - русские удобрения производятся по внутрироссийским ценам , которые от "хаба в Словакии" отличаются примерно вполовину. Т.е. есть только один вариант - ставим заградительные пошлины русским, подымаем раза в полтора цены на удобрения и себестоимость чуть ли не единственного перспективного экспортного товара Украины - зерна, т.е. подымаем химию - убиваем сельхоз. Что важнее, хз. Вам виднее, вы патриот.
sequence написав: Основа удобрений (95%) - природный газ. И не только удобрений - например, КФ-смолы для склеивания плит фанеры, ДСП, МДФ и т.д. Работа украинских химзаводов при текущих ценах на газ нерациональна - русские удобрения производятся по внутрироссийским ценам , которые от "хаба в Словакии" отличаются примерно вполовину. Т.е. есть только один вариант - ставим заградительные пошлины русским, подымаем раза в полтора цены на удобрения и себестоимость чуть ли не единственного перспективного экспортного товара Украины - зерна, т.е. подымаем химию - убиваем сельхоз. Что важнее, хз. Вам виднее, вы патриот.
Давайте без оскорблений - слово "патриот" сегодня звучит именно так.
Вы может не прочитали между строк - я осуждаю не покупку удобрений в России, а двойные стандарты.
Для политических рейтингов у нас Россия - враг. Для набивания карманов - по-прежнему, крупнейший торговый партнер.
Мы позволяем заработать на себе словакам с одной стороны - получая российский газ дороже, чем получали бы его напрямую. С другой стороны - российским азотным компаниям, покупая у них готовую продукцию при том, что свои заводы стоят.
Олигархи в профите - экономят на себестоимости производства с/х и банкротят ОПЗ для приобретения за бесценок.
Россия в профите - газом с нами де факто торгует, свои предпрятия по производству удобрений загружает.
А что остается рядовым украинским патриотам и непатриотам - повышение цен на импортные товары (поскольку дефицит внешней торговли не может оставаться без последствий и всегда результирует в девальвацию, сопровождаемую ростом цен на импорт), плюс рост тарифов на коммунальные услуги, для производства которых необходим газ. И это не говоря о необходимости самим воевать и финансировать войну (с которой опять, как водится, не постесняются заработать олигархи)
Товариші експерти і економісти. Хто може пояснити такий феномен, як падіння експорту після кризи(зміни курсу гривні)? У нас були дві масштабні кризи 2008 і 2014. Кожного разу гривня сильно знецінювалась, але чомусь кожного разу експорт сильно просідав. ЧОМУ? Я міркую так. Допустимо я виробник/експортер зерна. Нехай я експортую зерно по 100$/тонну і на внутрішній ринок продаю по 100$. І ось криза. Експортна ціна не змінюється, але внутрішня ціна падає, нехай до 50$! Логічно, адже гривня девальвує. І логічно що мені вигідніше експортувати ще більше! Тобто експорт має навпаки зростати після девальвації. Але в реальності все навпаки...
Товариші експерти і економісти. Хто може пояснити такий феномен, як падіння експорту після кризи(зміни курсу гривні)? У нас були дві масштабні кризи 2008 і 2014. Кожного разу гривня сильно знецінювалась, але чомусь кожного разу експорт сильно просідав. ЧОМУ? Я міркую так. Допустимо я виробник/експортер зерна. Нехай я експортую зерно по 100$/тонну і на внутрішній ринок продаю по 100$. І ось криза. Експортна ціна не змінюється, але внутрішня ціна падає, нехай до 50$! Логічно, адже гривня девальвує. І логічно що мені вигідніше експортувати ще більше! Тобто експорт має навпаки зростати після девальвації. Але в реальності все навпаки...
Для экспортных товаров внутренние и внешние цены не так сильно различаются. В Новороссийске пшеница на условиях FOB (т.е. на борту судна) стоит 210 долларов/тонна, т.е. 13000+ рублей. Так ее еще нужно доставить до порта/погрузить/затаможить+ маржа экспортера. В итоге производитель зерна вряд ли получает больше 11 000. На проходной нижегородского мелькомбината висит объявление (видел в выходные), что пшеница 3-го класса (продовольственная)принимается по 10 200 (при транспортном плече в 50-100 км). В общем же случае падение украинского экспорта с 68 в 12-ом до 40-ка млрд. в 17-ом в основном связано с прекращением экспорта на северо-восток. А в Европе продукция украинской промышленности не нужна.
andrijk777 написав:Товариші експерти і економісти. Хто може пояснити такий феномен, як падіння експорту після кризи(зміни курсу гривні)? У нас були дві масштабні кризи 2008 і 2014. Кожного разу гривня сильно знецінювалась, але чомусь кожного разу експорт сильно просідав. ЧОМУ? Я міркую так. Допустимо я виробник/експортер зерна. Нехай я експортую зерно по 100$/тонну і на внутрішній ринок продаю по 100$. І ось криза. Експортна ціна не змінюється, але внутрішня ціна падає, нехай до 50$! Логічно, адже гривня девальвує. І логічно що мені вигідніше експортувати ще більше! Тобто експорт має навпаки зростати після девальвації. Але в реальності все навпаки...
Попробую я.
В 2008 девальвация гривны стала следствием падения экспорта, а не наоборот. Началом мирового финансового кризиса можно считать сентябрь 2008 (банкротство Леман), вследствие чего очень быстро, уже в октябре, начала падать деловая активность по всему миру. Что в свою очередь привело к резкому снижению как спотовых, так и фьючерсных покупок коммодов, особенно черного металла - основы строительной индустрии, пострадавшей от кризиса больше остальных. В то время руда, окатыши, агломерат и прокат играли ключевую экспортную скрипку в экономике Украины. Вот и представьте - падение спроса с натуральных величинах, помноженное на (неизбежное) падение его цен. Валютная выручка сильно сократилась, и пришлось использовать эмиссионный инструмент для балансирования импорта с экспортом и наполнения похудевшей казны.
Причины девальвации 2014 более сложные и дискуссионные. Спрос на продукцию украинского экспорта упал только в направлении России, и упал не в марте 2014, когда началась девальвация, а еще летом 2013 (торговую войну Россия начала раньше). Мое мнение - это в первую очередь падение доверия к государству, а значит и банковской системе. Во-вторую, вероятно, неумелое обращения с инструментами рефинансирования
zРадио написав:Причины девальвации 2014 более сложные и дискуссионные. Спрос на продукцию украинского экспорта упал только в направлении России, и упал не в марте 2014, когда началась девальвация, а еще летом 2013 (торговую войну Россия начала раньше). Мое мнение - это в первую очередь падение доверия к государству, а значит и банковской системе. Во-вторую, вероятно, неумелое обращения с инструментами рефинансирования
В 2014(насправді падіння почалось ще з 2012-го року) також впали і ціни на руду, метал і зерно. Взагалі чомусь почали падати ціни на всю сировину (у нас більше всього звертали увагу на падіння цін на нафту і раділи, що Росія страждає). Плюс те що від України почав поступово відпадати Донбас з його 20% експорту(хоча Донбас весь і не відпав, всеодно ведення бойових дій не дуже сприяє продуктивній роботі підприємств).
Хоча згадав, чому в 2013-2015 ціни на сировину почали падати. Економіка Китаю перестала рости скаженими темпами, через що сповільнився ріст і світової економіки. А перед цим сировинні компанії наростили пропозицію і, коли попит почав спадати, то ціни просіли.
zРадио написав:Причины девальвации 2014 более сложные и дискуссионные. Спрос на продукцию украинского экспорта упал только в направлении России, и упал не в марте 2014, когда началась девальвация, а еще летом 2013 (торговую войну Россия начала раньше). Мое мнение - это в первую очередь падение доверия к государству, а значит и банковской системе. Во-вторую, вероятно, неумелое обращения с инструментами рефинансирования
В 2014(насправді падіння почалось ще з 2012-го року) також впали і ціни на руду, метал і зерно. Взагалі чомусь почали падати ціни на всю сировину (у нас більше всього звертали увагу на падіння цін на нафту і раділи, що Росія страждає). Плюс те що від України почав поступово відпадати Донбас з його 20% експорту(хоча Донбас весь і не відпав, всеодно ведення бойових дій не дуже сприяє продуктивній роботі підприємств).
Хоча згадав, чому в 2013-2015 ціни на сировину почали падати. Економіка Китаю перестала рости скаженими темпами, через що сповільнився ріст і світової економіки. А перед цим сировинні компанії наростили пропозицію і, коли попит почав спадати, то ціни просіли.
Спасибо! Согласен с аргументами, но кое что хотелось бы все же добавить.
Падение цен на продукцию украинского экспорта 2012-2015 гг не было ни спонтанным, ни слишком значительным, в отличие от 2008 года.
В части причин этой ценовой коррекции вы правильно отметили замедление роста Китая. Плюс еще, разумеется, сворачивание и завершение постэффектов программ количественного смягчения центробанков мира, в первую очередь TARP.
Что касается Донбасса - вроде фактор очевидный, и странно, как о нем можно было не упомянуть, но если разобраться в хронологии, то не очень вяжется.
Так, самый сильный виток девальвации, он же одновременно и спусковой крючок, мы наблюдали в первую неделю смены власти - еще в феврале 2014. С 8.5 до 10 грн, или на 15%.
До начала активных боевых действий на Донбассе (май 2014) гривна успела потерять еще 17%, спустившись до 12 за доллар (а суммарно 33%). А до разрыва транспортных и фискальных "коммуникаций" с оккупированной частью - вообще до 16 за доллар, или 50% (ноябрь 2014).
Все же девальвация 2014-2015 гг - это совокупность многих и сложных факторов, среди которых есть и бегство капитала, в том числе не связанного с Пандой (а не принявшего рисков ведения бизнеса в "новой" стране), и непрофессионализм действий финансовых властей в условиях турбулентности, и объективные факторы снижения спроса на наш экспорт и потеря промышленных территорий