У Нацбанку порівняли обсяги торгівлі України з...

Додано: Чет 03 тра, 2018 16:01

socioniktest написав: zРадио написав: Причины девальвации 2014 более сложные и дискуссионные. Спрос на продукцию украинского экспорта упал только в направлении России, и упал не в марте 2014, когда началась девальвация, а еще летом 2013 (торговую войну Россия начала раньше).

Мое мнение - это в первую очередь падение доверия к государству, а значит и банковской системе. Во-вторую, вероятно, неумелое обращения с инструментами рефинансирования Причины девальвации 2014 более сложные и дискуссионные. Спрос на продукцию украинского экспорта упал только в направлении России, и упал не в марте 2014, когда началась девальвация, а еще летом 2013 (торговую войну Россия начала раньше).Мое мнение - это в первую очередь падение доверия к государству, а значит и банковской системе. Во-вторую, вероятно, неумелое обращения с инструментами рефинансирования



В 2014(насправді падіння почалось ще з 2012-го року) також впали і ціни на руду, метал і зерно. Взагалі чомусь почали падати ціни на всю сировину (у нас більше всього звертали увагу на падіння цін на нафту і раділи, що Росія страждає). Плюс те що від України почав поступово відпадати Донбас з його 20% експорту(хоча Донбас весь і не відпав, всеодно ведення бойових дій не дуже сприяє продуктивній роботі підприємств).



Хоча згадав, чому в 2013-2015 ціни на сировину почали падати. Економіка Китаю перестала рости скаженими темпами, через що сповільнився ріст і світової економіки. А перед цим сировинні компанії наростили пропозицію і, коли попит почав спадати, то ціни просіли. В 2014(насправді падіння почалось ще з 2012-го року) також впали і ціни на руду, метал і зерно. Взагалі чомусь почали падати ціни на всю сировину (у нас більше всього звертали увагу на падіння цін на нафту і раділи, що Росія страждає). Плюс те що від України почав поступово відпадати Донбас з його 20% експорту(хоча Донбас весь і не відпав, всеодно ведення бойових дій не дуже сприяє продуктивній роботі підприємств).Хоча згадав, чому в 2013-2015 ціни на сировину почали падати. Економіка Китаю перестала рости скаженими темпами, через що сповільнився ріст і світової економіки. А перед цим сировинні компанії наростили пропозицію і, коли попит почав спадати, то ціни просіли.

Спасибо! Согласен с аргументами, но кое что хотелось бы все же добавить.Падение цен на продукцию украинского экспорта 2012-2015 гг не было ни спонтанным, ни слишком значительным, в отличие от 2008 года.В части причин этой ценовой коррекции вы правильно отметили замедление роста Китая. Плюс еще, разумеется, сворачивание и завершение постэффектов программ количественного смягчения центробанков мира, в первую очередь TARP.Что касается Донбасса - вроде фактор очевидный, и странно, как о нем можно было не упомянуть, но если разобраться в хронологии, то не очень вяжется.Так, самый сильный виток девальвации, он же одновременно и спусковой крючок, мы наблюдали в первую неделю смены власти - еще в феврале 2014. С 8.5 до 10 грн, или на 15%.До начала активных боевых действий на Донбассе (май 2014) гривна успела потерять еще 17%, спустившись до 12 за доллар (а суммарно 33%). А до разрыва транспортных и фискальных "коммуникаций" с оккупированной частью - вообще до 16 за доллар, или 50% (ноябрь 2014).Все же девальвация 2014-2015 гг - это совокупность многих и сложных факторов, среди которых есть и бегство капитала, в том числе не связанного с Пандой (а не принявшего рисков ведения бизнеса в "новой" стране), и непрофессионализм действий финансовых властей в условиях турбулентности, и объективные факторы снижения спроса на наш экспорт и потеря промышленных территорий