Про це пише Engadget.
Дивися повний текст Blue Origin зробила найвищий у своїй історії тестовий політ (відео).
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Додано: Сер 02 тра, 2018 16:48
Blue Origin зробила найвищий у своїй історії тестовий...
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Дивися повний текст Blue Origin зробила найвищий у своїй історії тестовий політ (відео).
Додано: Сер 02 тра, 2018 16:48
"Для цієї місії компанія використовує ракету-важкоатлет New Glenn, яка ще перебуває в розробці." Я не філолог, але,здається, автор теж не філолог - навряд чи можна використовувати те, чого ще немє
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