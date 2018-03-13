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Blue Origin зробила найвищий
у своїй історії тестовий...

Blue Origin зробила найвищий у своїй історії тестовий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:48

Blue Origin зробила найвищий у своїй історії тестовий...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Engadget.

Дивися повний текст Blue Origin зробила найвищий у своїй історії тестовий політ (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:48

"Для цієї місії компанія використовує ракету-важкоатлет New Glenn, яка ще перебуває в розробці." Я не філолог, але,здається, автор теж не філолог - навряд чи можна використовувати те, чого ще немє
vajnagi
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