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Сумські машинобудівники
поставлять запчастини для АЕС

Сумські машинобудівники поставлять запчастини для АЕС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 18:03

Сумські машинобудівники поставлять запчастини для АЕС

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила начальник прес-центру акціонерного товариства Діана Кіріченко.

Дивися повний текст Сумські машинобудівники поставлять запчастини для АЕС.
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