Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки Україна має виплатити за боргами.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 20:19
Стало відомо, скільки Україна має виплатити за боргами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки Україна має виплатити за боргами.
Додано: Сер 02 тра, 2018 20:19
То есть чтобы выплатить долги, нужно взять еще в долг. Стратегия наркомана.
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