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Стало відомо, скільки Україна
має виплатити за боргами

Стало відомо, скільки Україна має виплатити за боргами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 20:19

Стало відомо, скільки Україна має виплатити за боргами

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки Україна має виплатити за боргами.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 20:19

То есть чтобы выплатить долги, нужно взять еще в долг. Стратегия наркомана.
nitra
 
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