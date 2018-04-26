Про це йдеться у прогнозі аналітиків групи компаній Forex Club.
Дивися повний текст Аналітики назвали курс долара і євро на травень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 тра, 2018 20:49
Аналітики назвали курс долара і євро на травень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аналітики назвали курс долара і євро на травень.
Додано: Сер 02 тра, 2018 20:49
26.75-25.5.Я тоже могу спрогнозировать в таком диапазоне. Только мне столько не платят как этим. Х-пердам.
Додано: Сер 02 тра, 2018 21:22
реклама
|