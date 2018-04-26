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Аналітики назвали курс
долара і євро на травень

Аналітики назвали курс долара і євро на травень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 20:49

Аналітики назвали курс долара і євро на травень

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у прогнозі аналітиків групи компаній Forex Club.

Дивися повний текст Аналітики назвали курс долара і євро на травень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 20:49

26.75-25.5.Я тоже могу спрогнозировать в таком диапазоне. Только мне столько не платят как этим. Х-пердам.
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 21:22

  сірий написав:26.75-25.5.Я тоже могу спрогнозировать в таком диапазоне. Только мне столько не платят как этим. Х-пердам.

а как риторика изменилась? За транш МВФ уже молчат!
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 22:09

Одна вода от экспэрдов. Как обычно.
Ratatui
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