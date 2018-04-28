Про це розповів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців: Гройсман розкрив деталі.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 08:07
Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців: Гройсман розкрив деталі.
Додано: Чет 03 тра, 2018 08:07
Какая разница, сколько стоит газ, если он весь принадлежит её гражданам.
Додано: Чет 03 тра, 2018 08:24
“Эти все разговоры, что газ в Украине стоит 2,3 тыс. – это все глупость. Как может стоить газ 3 тыс. грн, если его цена на европейских хабах сейчас в среднем 250 долларов? Людей просто обманывают”, – заявил премьер.
Вопрос к Гройсману:
Как может ЗП в Украине быть 8 тыс.грн. (средняя, по слова Гройсмана), если в Европе средняя 3, 4 тыс. евро?
Людей просто обманывают?
Додано: Чет 03 тра, 2018 08:29
Re: Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...
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