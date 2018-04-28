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Кабмін обговорює нову ціну
на газ для українців:...

Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 08:07

Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців: Гройсман розкрив деталі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 08:07

Какая разница, сколько стоит газ, если он весь принадлежит её гражданам.
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 08:24

“Эти все разговоры, что газ в Украине стоит 2,3 тыс. – это все глупость. Как может стоить газ 3 тыс. грн, если его цена на европейских хабах сейчас в среднем 250 долларов? Людей просто обманывают”, – заявил премьер.

Вопрос к Гройсману:
Как может ЗП в Украине быть 8 тыс.грн. (средняя, по слова Гройсмана), если в Европе средняя 3, 4 тыс. евро?
Людей просто обманывают?
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 08:29

Re: Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...

  yevgenmuza написав:Какая разница, сколько стоит газ, если он весь принадлежит её гражданам.


Поэтому газ вам должны бесплатно подавать?
valme
 
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