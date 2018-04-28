Про це розповів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців: Гройсман розкрив деталі.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 08:07
Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців: Гройсман розкрив деталі.
Додано: Чет 03 тра, 2018 08:07
Какая разница, сколько стоит газ, если он весь принадлежит её гражданам.
Додано: Чет 03 тра, 2018 08:24
“Эти все разговоры, что газ в Украине стоит 2,3 тыс. – это все глупость. Как может стоить газ 3 тыс. грн, если его цена на европейских хабах сейчас в среднем 250 долларов? Людей просто обманывают”, – заявил премьер.
Вопрос к Гройсману:
Как может ЗП в Украине быть 8 тыс.грн. (средняя, по слова Гройсмана), если в Европе средняя 3, 4 тыс. евро?
Людей просто обманывают?
Додано: Чет 03 тра, 2018 08:29
Re: Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...
Додано: Чет 03 тра, 2018 08:31
Верно. Только Вы забыли указать список "граждан"
Всё IMHO
Додано: Чет 03 тра, 2018 08:34
Додано: Чет 03 тра, 2018 08:35
Если вы хотите, чтобы к подъезду подали вашего коня, то достаточно заплатить обслуге за то, чтобы привели коня, не обязательно оплачивать стоимость коня.
Додано: Чет 03 тра, 2018 09:10
дел. повтор
Востаннє редагувалось Shram в Чет 03 тра, 2018 09:42, всього редагувалось 1 раз.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 03 тра, 2018 09:10
“Эти все разговоры, что газ в Украине стоит 2,3 тыс. – это все глупость. Как может стоить газ 3 тыс. грн, если его цена на европейских хабах сейчас в среднем 250 долларов? Людей просто обманывают”, – заявил премьер.
Насколько же это тупейший аргумент!
Так же можно заявить “Эти все разговоры, что хлеб в Украине стоит 6-7 гривен. – это все глупость. Как может стоить хлеб 7 грн, если цена кусочка вон в том премиальном ресторане сейчас 1 доллар? Людей просто обманывают”.
Демагогический прием для тупых.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 03 тра, 2018 09:24
а при чем здесь цена на европейских хабах к газу, который добывается в Украине и по закону должен идти на нужды населения?
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