Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...

Да нет, бездумный аргумент в стиле Кличка. Гойсман не далеко ушел, обычный базарный барыга раздувающий губы премьера.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 12:38
Да нет, бездумный аргумент в стиле Кличка. Гойсман не далеко ушел, обычный базарный барыга раздувающий губы премьера.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 03 тра, 2018 12:44
Дело не в том, сколько стоит газ на немецких хабах, главное - что за это стоял майдан. Кастрюлепитеков предупреждали, что победа майдана приведёт к повышению цен на коммуналку, причём даже сами немцы удивлялись в передаче Die Anshalt, зачем протестующие морозят себе ж*** ради повышения цен на газ. Поэтому Гройсман, уважающий идеалы майдана, продолжает продвигать в народ его достижения.
Додано: Чет 03 тра, 2018 12:59
украинцев как нацию никто не уважает в мире, потому поднимают тарифы, платят малые зарплаты, выгоняют на заработки в Европу, делают с ними неукраинцы при власти , что хотят. Народ занимается самоуничтожением и молчит в тряпочку.
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