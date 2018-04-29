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Кабмін обговорює нову ціну
на газ для українців:...

Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:44

Дело не в том, сколько стоит газ на немецких хабах, главное - что за это стоял майдан. Кастрюлепитеков предупреждали, что победа майдана приведёт к повышению цен на коммуналку, причём даже сами немцы удивлялись в передаче Die Anshalt, зачем протестующие морозят себе ж*** ради повышения цен на газ. Поэтому Гройсман, уважающий идеалы майдана, продолжает продвигать в народ его достижения.
dolmatov678
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:59

украинцев как нацию никто не уважает в мире, потому поднимают тарифы, платят малые зарплаты, выгоняют на заработки в Европу, делают с ними неукраинцы при власти , что хотят. Народ занимается самоуничтожением и молчит в тряпочку.
igor_grigoruk7
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 13:14

  igor_grigoruk7 написав:украинцев как нацию никто не уважает в мире, потому поднимают тарифы, платят малые зарплаты, выгоняют на заработки в Европу, делают с ними неукраинцы при власти , что хотят. Народ занимается самоуничтожением и молчит в тряпочку.

Не уважают потому, что молчат, в своей стране. Даже в Гондурасе люди реагируют на подобные события мгновенно.

  coulthard написав:“Эти все разговоры, что газ в Украине стоит 2,3 тыс. – это все глупость. Как может стоить газ 3 тыс. грн, если его цена на европейских хабах сейчас в среднем 250 долларов? Людей просто обманывают”, – заявил премьер.

Вопрос к Гройсману:
Как может ЗП в Украине быть 8 тыс.грн. (средняя, по слова Гройсмана), если в Европе средняя 3, 4 тыс. евро?
Людей просто обманывают?


Вы не понимаете, Гойся продаст украинский газ в европу, оттуда через "дорогие" хабы реверснут назад, схема хабпрофит+. И рожа Гойси снова появится с маразматическими комментариями в ящике.
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ruvex
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