Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...
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budivelnik написав:Сьогоднішнє( і вчорашнє) рішення про газ по 6700 для населення, з яких 70% акцизного збору з якого формуються субсидії - правильне рішення Я згоден що існують більш правильні рішення, але при цьому я не згоден що опускання ціни для усіх до наприклад 4000 грн/1000м3 - приведе до покращення в порівнянні з сьогоднішнім станом справ
Отрицательное сальдо торгового баланса растет. Вот и весь эффект. У людей нет денег на утепление дома, квартиры. Нынешняя экономия по газу - это потеря территорий, загибающая промышленность, отключение горячей воды летом и обогрев частных домов дровами.
budivelnik написав:Сьогоднішнє( і вчорашнє) рішення про газ по 6700 для населення, з яких 70% акцизного збору з якого формуються субсидії - правильне рішення Я згоден що існують більш правильні рішення, але при цьому я не згоден що опускання ціни для усіх до наприклад 4000 грн/1000м3 - приведе до покращення в порівнянні з сьогоднішнім станом справ
отрицательное сальдо торгового баланса растет. Вот и весь эффект. У людей нет денег на утепление дома, квартиры. Нынешняя экономия по газу - это потеря территорий, загибающая промышленность, отключение горячей воды летом и обогрев частных домов дровами.
Дрова тоже не вечные.
Я не під канабісом тому не второпаю 1 А при чому тут торгівельне сальдо? Якщо опустити до 4000 - воно тільки погіршиться 2 При чому тут ціна газу до утеплення? Чим вища ціна-тим більший економічний ефект від утеплення Утеплення власного житла-це послуга яка надається місцевими працівниками,а значить це зростання ВВП
budivelnik написав:Я не під канабісом тому не второпаю 1 А при чому тут торгівельне сальдо? Якщо опустити до 4000 - воно тільки погіршиться
Газ ми імпортуємо. Чим більше імпортуємо тим більше погіршується ситуація з торгівельним сальдо. Гривню девальвували в 3 рази, підняли ціну на газ, а проблема з торгівельним сальдо залишилася. Щось зробили не так? Коли знову будемо девальвувати?
budivelnik написав:2 При чому тут ціна газу до утеплення? Чим вища ціна-тим більший економічний ефект від утеплення Утеплення власного житла-це послуга яка надається місцевими працівниками,а значить це зростання ВВП
Якщо людям нічим оплачувати газ то де вони візьмуть кошти на утеплення? Навіщо ввели субсидії? Їх в 2013 не було.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Цена импортного газа для Украины впервые за три года превысила 300 долларов
11:52, 07 мая 2018 ЭНЕРГЕТИКА 1270 3 Средняя цена импортного газа в апреле составила 310 долл. за 1 тыс. куб. м. В марте средняя цена импортного газа составляла 275 долл.
«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 апреля 2018 года, которая составляет 8099,8 грн, или 309,9 долл., за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении. Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономразвития, средняя таможенная стоимость газа в марте 2018 года составила 275 долл. за 1 тыс. куб. м.
budivelnik написав:Я не під канабісом тому не второпаю 1 А при чому тут торгівельне сальдо? Якщо опустити до 4000 - воно тільки погіршиться
Газ ми імпортуємо. Чим більше імпортуємо тим більше погіршується ситуація з торгівельним сальдо. Гривню девальвували в 3 рази, підняли ціну на газ, а проблема з торгівельним сальдо залишилася. Щось зробили не так? Коли знову будемо девальвувати?
1 Ми купуємо не тільки газ 2 Сальдо торгівельного балансу у нас сьогодні краще ніж було в час коли газ був по 75 копійок/1м3
cannabis_ua написав:
budivelnik написав:2 При чому тут ціна газу до утеплення? Чим вища ціна-тим більший економічний ефект від утеплення Утеплення власного житла-це послуга яка надається місцевими працівниками,а значить це зростання ВВП
Якщо людям нічим оплачувати газ то де вони візьмуть кошти на утеплення? Навіщо ввели субсидії? Їх в 2013 не було.
1 Після підняття ціни на газ в 10 разів-заборгованість по комунальним платежам не збільшилась в 10 разів 2 У нас станом на сьогодні немає людей які не в стані сплатити комуналку... У нас є люди,які володіючи десятками м2 житла при нульових доходах-не мають бажання зменшити свій метраж 3 Для покращення оподаткування зарплати(зменшили ЄСВ з 42 до 22%) , уряд змушений був підняти ціни на газ, при цьому ввівши компенсації для малозабезпечених у вигляді субсидій.... Станом на сьогодні тільки у Львівській області внаслідок збільшення доходів кількість отримувачів субсидій зменшилось на 140 000 сімей(приблизно 350 000 населення , або 17% від кількості населення в області) Якщо і в інших областях все піде так само- то кількість отримувачів субсидій зменшиться на 30-40% по всій Україні. От і виходить - стратегічно рішення прийняте було правильно.
ПС для москаликів Ми на внутрішні потреби для населення використовуємо газ внутрішнього видобутку , а тому зміна світової ціни збільшує доходи державної корпорації Нафтогаз , які на 80% йдуть в Держбюджет... Тому і для нас ріст цін на газ/навфту сьогодні дорівнює ріст ВВП
budivelnik написав:2 Сальдо торгівельного балансу у нас сьогодні краще ніж було в час коли газ був по 75 копійок/1м3
Після такої девальвації його взагалі не повинно бути. Якщо порівнювти до ВВП то картина не така радісна з минулими роками: index.minfin.com.ua/economy/gdp/eximp/ Як кредити повертати будемо? "Вільний курс", не будемо дотувати комуналку - віддамо борги, заживемо.... Щось не так робимо.
budivelnik написав:У нас станом на сьогодні немає людей які не в стані сплатити комуналку...
Навіщо ввели субсидії? Не булоб субсидій не булоб питань. Ціна повинна бути такою щоб її можна було заплатити. А не зменшити в 3 рази дохід громадян девальвацією, а потім ще в декілька разів збільшувати комуналку.
budivelnik написав:3 Для покращення оподаткування зарплати(зменшили ЄСВ з 42 до 22%) , уряд змушений був підняти ціни на газ, при цьому ввівши компенсації для малозабезпечених у вигляді субсидій....
Це не правда. Уряд підняв комуналку тому що йому це рекомендували зовнішні кредитори, що повинно було зменшити дефіцит бюджету і сприяти обслуговуванню зовнішніх боргів. Зменшення ЄСВ повинно було само себе окупити детенізацією економіки, але цього не сталося тому що уряд ввів субсидії і людям не вигідно показувати свою реальну заробітну плату.
budivelnik написав:Ми на внутрішні потреби для населення використовуємо газ внутрішнього видобутку , а тому зміна світової ціни збільшує доходи державної корпорації Нафтогаз , які на 80% йдуть в Держбюджет... Тому і для нас ріст цін на газ/навфту сьогодні дорівнює ріст ВВП
Теж частково не правда. Ми країна, котра імпортує і газ і нафту тому для покращення торгівельного сальдо нам вигідна низька світова ціна на нафту. Але є одна проблема. При падінні цін на нафту та газ чомусь падають ціни на метал, який ми експортуємо. А дохід Нафтогаза йде на космічні зарплати його топ менеджерів та на сплату субсидій.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Если бы только их... Украина в январе-апреле увеличила валютные расходы на импорт угля на 30% - до 1 млрд долл.
Украина в январе-апреле 2018 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита по сравнению с январем-апрелем 2017 года на 30% - до 1,004 млрд долл., сообщает Государственная фискальная служба. Согласно статистике, за отчетный период было импортировано 7,4 млн тонн угля. Крупнейшими поставщиками являлись Россия, США и Канада. Импорт угля из России в денежном выражении в январе-апреле 2018 года достиг 643,6 млн долл. (64%), из США – 288,4 млн долл. (28,7%). Из Канады Украина импортировала угля на сумму 48,4 млн долл. (4,8%).