Про це повідомив перший заступник голови правління підприємства Микола Щуріков на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Стартова ціна Одеського припортового впала в 10 разів.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 08:43
Стартова ціна Одеського припортового впала в 10 разів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стартова ціна Одеського припортового впала в 10 разів.
Додано: Чет 03 тра, 2018 08:51
"Собаки на сене".
Пока олигархи-керманычи грызутся между собой за право деребанить гос.имущество - страна гниёт и деградирует
Всё IMHO
Додано: Чет 03 тра, 2018 09:14
А ведь ещё Яценюк нам вещал как проведут приватизацию, и как европейские покупатели в очередях стоят за нашими заводами.
Но даже самый лакомый из них - ОПЗ, продать всё не могут. несмотря на то что в 10(!) раз цену снизили.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 03 тра, 2018 09:35
Аммиакопровод с Тольятти простаивает - русские используют альтернативные источники перевалки, помнится, через Новороссийск. На этом история завода, возможно, и закончится. Политика победила экономику
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