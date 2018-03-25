Стартова ціна Одеського припортового впала в 10 разів

Додано: Чет 03 тра, 2018 09:14

А ведь ещё Яценюк нам вещал как проведут приватизацию, и как европейские покупатели в очередях стоят за нашими заводами.

Но даже самый лакомый из них - ОПЗ, продать всё не могут. несмотря на то что в 10(!) раз цену снизили.