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Стартова ціна Одеського
припортового впала в 10 разів

Стартова ціна Одеського припортового впала в 10 разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 08:43

Стартова ціна Одеського припортового впала в 10 разів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив перший заступник голови правління підприємства Микола Щуріков на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Стартова ціна Одеського припортового впала в 10 разів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 08:43

От жадины. Та уже приплатите чтобы только забрали.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 08:51

"Собаки на сене".
Пока олигархи-керманычи грызутся между собой за право деребанить гос.имущество - страна гниёт и деградирует
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:14

А ведь ещё Яценюк нам вещал как проведут приватизацию, и как европейские покупатели в очередях стоят за нашими заводами.
Но даже самый лакомый из них - ОПЗ, продать всё не могут. несмотря на то что в 10(!) раз цену снизили.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:35

Аммиакопровод с Тольятти простаивает - русские используют альтернативные источники перевалки, помнится, через Новороссийск. На этом история завода, возможно, и закончится. Политика победила экономику
sequence
 
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