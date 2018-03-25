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Стартова ціна Одеського
припортового впала в 10 разів

Стартова ціна Одеського припортового впала в 10 разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 08:43

Стартова ціна Одеського припортового впала в 10 разів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив перший заступник голови правління підприємства Микола Щуріков на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Стартова ціна Одеського припортового впала в 10 разів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 08:43

От жадины. Та уже приплатите чтобы только забрали.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 08:51

"Собаки на сене".
Пока олигархи-керманычи грызутся между собой за право деребанить гос.имущество - страна гниёт и деградирует
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:14

А ведь ещё Яценюк нам вещал как проведут приватизацию, и как европейские покупатели в очередях стоят за нашими заводами.
Но даже самый лакомый из них - ОПЗ, продать всё не могут. несмотря на то что в 10(!) раз цену снизили.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:35

Аммиакопровод с Тольятти простаивает - русские используют альтернативные источники перевалки, помнится, через Новороссийск. На этом история завода, возможно, и закончится. Политика победила экономику
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:53

  sequence написав:Аммиакопровод с Тольятти простаивает - русские используют альтернативные источники перевалки, помнится, через Новороссийск. На этом история завода, возможно, и закончится. Политика победила экономику

Это будет победа маразма и коррупции, если ОПЗ развалят - предприятие с такой инфраструрой уникально. Оно может экспортировать продукции на 1-1.3 млрд долларов в год в текущих ценах. Достаточно просто убрать из него воров и приложить немного умственного труда.

По поводу текущей цены 50 млн долларов - когда то попалась аналитика по УЗ: при "рыночной" оценке 15 млрд долларов одна только стоимость колес на рынке металлолома составляла 40 млрд долларов. Не говоря о стоимости полотна, вагонов, локомотивов, вокзалов, ДЕПО и прочего.

Сдается мне, что с ОПЗ ситуация похожая. 50 млн долларов - это пыль для такого предприятия...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:37

Все по плану ;) Но 50 лямов за этот завод более чем насмешка :( В общем сельское хозяйство наше все ... и заробитчане ;)
Востаннє редагувалось Igorten в Чет 03 тра, 2018 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:45

Re: стартова ціна

Запомни, юный олигарх - Обанкроченое предприятие достается намного дешевле!
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:20

Так для себя же любимых стараются ...
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:23

Они по отношению к гражданам так же себя ведут - ставят в безвыходное положение, чтоб сделать рабами за копейки на своих фабриках
Всё IMHO
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