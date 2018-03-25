RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стартова ціна Одеського
припортового впала в 10 разів

Стартова ціна Одеського припортового впала в 10 разів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 13:22

  sequence написав:Аммиакопровод с Тольятти простаивает - русские используют альтернативные источники перевалки, помнится, через Новороссийск. На этом история завода, возможно, и закончится. Политика победила экономику


Если земля под заводом не перейдет в частную собстенность, то, я думаю, покупателей не будет, хотя может кто-то заберет чтобы заработать на продаже металлолома после 2020г... http://www.samara.aif.ru/money/finance/ ... ki_ammiaka
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1188
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 13:54

добились таки...
r_skrypnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 54
З нами з: 23.09.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:23

можно еще подождать падения цены,чтоб купить за копейки..
noxfox70
 
Повідомлень: 147
З нами з: 21.01.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна в сотні разів занизила дані щодо експорту лісу до ЄС
R2 » П'ят 27 кві, 2018 16:49
2 90
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 кві, 2018 21:06
rotator
Штрафи за паління листя збільшать майже в 36 разів
R2 » П'ят 06 кві, 2018 13:29
8 459
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 кві, 2018 12:24
RomanTik
Стала відома ціна квитків на рейси авіакомпанії Ryanair 1, 2, 3
R2 » П'ят 23 бер, 2018 11:48
22 1343
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 бер, 2018 13:00
Ratatui
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.